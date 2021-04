Franse milieugroep Suez in tweeën gehakt

De bikkelharde strijd tussen Suez en Veolia is voorbij. Die laatste koopt een groot deel van Suez op, wellicht ook de Belgische activiteiten.

De Franse milieuconcerns Veolia en Suez hebben dan toch besloten om te versmelten. Daarmee komt een eind aan een keiharde en zelden geziene overnamestrijd in het Franse bedrijfsleven (DS 9 februari).

Veolia verhoogt zijn overnamebod op Suez van 18 naar 20,5 euro per aandeel. Tegelijk wordt een deel van Suez meteen doorverkocht aan een overwegend Frans getinte investeerdersgroep. Volgens de Franse media fungeerde de voormalige topman van Engie, Gérard Mestrallet, als verzoener tussen beide bedrijven.

In de praktijk komt het erop neer dat Suez in tweeën wordt gedeeld. Veolia verwerft het grootste deel van de activiteiten, waardoor het zijn omzet ziet toenemen van ruim 26 miljard tot 37 miljard euro. Tegelijk ontstaat een veel kleinere versie van de huidige milieugroep Suez. Die omvat de Franse wateractiviteiten van het bedrijf en enkele waterfilialen in het buitenland. Samen zijn die goed voor een omzet van net geen 7 miljard euro. Ter vergelijking: Suez haalde in 2020 een omzet van 17,2 miljard euro.

De toekomst van de Franse waterafdeling was een van de grote twistappels. De top van Suez transfereerde deze activiteit zelfs naar een Nederlandse stichting om te vermijden dat Veolia er de hand op kon leggen. Die wateractiviteiten liggen politiek ook gevoelig in Frankrijk, omdat het hoofdzakelijk gaat om concessieovereenkomsten met de overheid rond de uitbating van drink­waterleveringen en afvalwater­behandeling. Veolia en Suez zijn van oudsher concurrenten bij de toekenning van zulke contracten. Dat zal zo blijven, want het nieuwe Suez blijft een zelfstandig ­bedrijf. Verder is de afspraak ­gemaakt dat ook het personeel aandeelhouder kan worden.

Belgische tak

De twee Franse milieugroepen zijn ook in ons land prominent aanwezig, al is Suez in België een maatje groter dan Veolia. Het heeft bijna 2.500 werknemers en haalde in 2019 een omzet van ruim een half miljard euro. Veolia was dat jaar in België en Luxemburg goed voor een omzet van iets meer dan 300 miljoen euro en telde ruim 2.300 werknemers.

Op basis van de al bekende informatie over het overname­akkoord lijkt het erop dat de Belgische tak van Suez volledig overgeheveld wordt naar Veolia. Die omvat vooral het inzamelen, sorteren, verwerken en recycleren van huishoudelijk, bedrijfs-, industrieel en gevaarlijk afval. Veolia is in België voornamelijk actief als uitbater van kleinschalige energie- en stoomcentrales. De meest in het oog lopende activiteit is de uitbating van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord. De Belgische woordvoerders van Suez en Veolia konden gisteren nog geen definitief uitsluitsel ­geven over de impact van de overnamedeal op de activiteiten in ons land.