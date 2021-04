Geen versoepelingen in Nederland ‘tot piek bereikt is’

Nederlandse terrassen en winkels zullen nog niet heropenen op 21 april. Het kabinet wil pas de week erna versoepelen, als de cijfers dat toelaten.

‘We moeten zekerheid hebben dat we over de piek heen zijn, voordat we een nieuwe stap kunnen zetten’, zei de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gisteren. Het kabinet overlegde er over de mogelijke versoepelingen. De Jonge temperde meteen de grote verwachtingen over de opening van de horeca en de afschaffing van de avondklok.

Veel Nederlandse burgemeesters van grote steden reageerden verslagen op dat nieuws. Zij hadden liever gezien dat de terrassen wel zouden opengaan, zodat burgers gecontroleerd buiten zouden kunnen afspreken. Zeker in dichtbevolkte gebieden zoals Amsterdam of Utrecht is de nood hoog. De drukte in de parken loopt er op. ‘Het is niet meer uit te leggen dat mensen wel met een fles rosé op het gras mogen zitten bij Hotel New York, maar dat de horeca de terrassen niet mag openen’, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb begin deze maand al.

Evident is ook de horeca teleurgesteld. ‘Dit is opnieuw een keiharde klap in het gezicht van horecaondernemers’, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan Dagblad van het Noorden.

‘Niet verantwoord’

Maar demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus liet vandaag weten dat versoepelingen echt ‘nog niet verantwoord’ zijn. Met 6.757 besmettingen doet Nederland het beter dan gisteren, maar het gemiddelde aantal positieve coronatests stijgt wel. De druk op de ziekenhuizen is te hoog, het verloop van de besmettingen te grillig. Dat was voor het kabinet het belangrijkste argument om de versoepelingen uit te stellen. De datum voor het openen van terrassen was trouwens niet officieel aangekondigd, maar kwam in de publieke opinie terecht door een lek. ‘Ik kan me de verwarring voorstellen, maar ik heb zelf die datum nooit naar buiten gebracht’, communiceerde De Jonge.

Het ziekenhuispersoneel is tevreden met het uitstel. ‘Dit is zuur voor heel veel mensen die op versoepelingen hadden gerekend of gehoopt’, zegt Ad Melkert, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aan de NOS. ‘Maar het is nodig, want het is alle hens aan dek in de ziekenhuizen.’

Morgen houden premier Mark Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin ze een stappenplan presenteren met de volgorde van de beoogde versoepelingen. Behalve de avondklok, terrassen en winkels zijn dat het openen van hogescholen en universiteiten, de naschoolse opvang en het verder openen van het onderwijs.