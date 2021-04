In Lier moeten een dertigtal voortuinen die nu ingericht zijn als parkeerplaatsen opnieuw opengebroken en onthard worden. Bewoners gooiden er grind of legden er tegels om een extra parkeerplek voor de deur te creëren, maar dat mag niet zomaar. Het stadsbestuur van Lier grijpt nu in, omdat het belangrijk is om voldoende groen te houden in de stad zodat het regenwater beter de grond kan insijpelen, wat droogte tegengaat. De buurt reageert verbolgen.