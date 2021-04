Levert corona ons straks ook een vaccin tegen malaria op?

We durven het haast niet te schrijven maar misschien is er toch een positief kantje aan deze corona-pandemie. De bestrijding van het virus heeft een beslissend duwtje gegeven aan een nieuwe vaccinatietechnologie – een technologie die ons nog meer belangrijke vaccins kan opleveren tegen bijvoorbeeld hondsdolheid of malaria. Wat maakt deze mRNA-techniek zo bijzonder? En kan dit ons ook dichter brengen bij de succesvolle bestrijding van ziektes zoals kanker?