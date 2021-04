William en Harry brengen eerbetoon aan grootvader

De hertogen van Cambridge en Sussex hebben hulde gebracht aan hun grootvader prins Philip, de hertog van Edinburgh. ‘Ik zal mijn opa missen’, schreef prins William in zijn eerbetoon. ‘‘Hij was authentiek zichzelf’, reageerde prins Harry.

Op vrijdagmiddag werd bekendgemaakt dat de hertog van Edinburgh Prins Philip, twee maanden voor zijn honderdste verjaardag is gestorven. Prins William en Prins Harry reageerden apart op het overlijden van hun grootvader. William schreef dat ‘zijn opa’ een ‘buitengewone man’ was wiens leven ‘werd bepaald door dienstbaarheid.’ ‘Ik zal mijn opa missen, maar ik weet dat hij zou willen dat we doorgingen met ons werk. Catherine en ik zullen blijven doen wat hij gewild zou hebben en zullen The Queen de komende jaren blijven steunen.’

‘Ik ben gelukkig dat ik niet alleen zijn voorbeeld als gids heb gehad, maar ook zijn blijvende aanwezigheid tot ver in mijn eigen volwassen leven - zowel in goede tijden als in de moeilijkste dagen,’ gaat William verder. ‘Ik zal altijd dankbaar zijn dat mijn vrouw zoveel jaren de tijd heeft gehad om mijn grootvader te leren kennen en voor de vriendelijkheid die hij haar heeft getoond.’

Als eerbetoon aan zijn grootvader zei prins Harry: ‘Hij was authentiek zichzelf, had een scherpe humor en kon de aandacht van elke zaal vasthouden door zijn charme - en ook omdat je nooit wist wat hij daarna zou zeggen.’

‘Hij was mijn opa’, gaat prins Harry verder. ‘Meester van de barbecue, legende van het schertsen, en brutaal tot het einde. Ik zou nog wel even door kunnen gaan, maar ik weet dat hij nu tegen ons allemaal zou zeggen, met een biertje in de hand: ‘Oh, schiet nou eens op!’

‘Opa, bedankt voor je dienst, je toewijding aan Oma en dat je altijd jezelf bent gebleven.