In het Verenigd Koninkrijk zijn zondag de Bafta-awards uitgereikt. Voor het begin van de prijsuitreiking werd een momentje genomen om de overleden prins Philip te eren. Daarna deden sommige winnaars enkele opvallende uitspraken tijdens hun speech: Sir Anthony Hopkins (83) had het over zijn gevorderde leeftijd en actrice Youn Yuh-Jung noemde de Britten ‘snobistisch’. Bekijk het in bovenstaande video.