Bijna helft Vlaamse vaccinatiecentra gebruikt reservelijst QVax

Vanaf dinsdag gebruiken 36 van de 94 vaccinatiecentra in Vlaanderen het reservesysteem QVax van de Vlaamse overheid. Sinds vorige week kunt u zich daarop inschrijven. Mogelijk zullen er later nog vaccinatiecentra voor QVax kiezen.

De vaccinatiecentra in Deinze en Roeselare hebben de voorbije week het QVax-systeem uitgetest. Vanaf morgen gaan nog eens 34 vaccinatiecentra van start met de centrale reservelijst, laat het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid weten. Wie zich daarop registreert, kan opgeroepen worden wanneer er onverwachts vaccinatieplaatsen vrijkomen.

• Word ik sneller gevaccineerd als ik me op de reservelijst zet?

De in totaal 36 vaccinatiecentra die het systeem vanaf morgen zullen gebruiken, vindt u hier terug. U kunt zich inschrijven op de lijst op de website van QVax. Wie zich al inschreef, moet dat niet opnieuw doen. Wat wel kan is uw beschikbaarheden nakijken en aanpassen.

• Welke website voor welke covid-informatie?

De mensen op de reservelijst zullen worden opgeroepen in dalende leeftijd, zoals voorzien in de vaccinatieplanning, en dus niet op basis van wie zich eerst heeft ingeschreven. Ook na dinsdag kunnen centra nog kiezen om met QVax te starten. Deze namiddag bijvoorbeeld geeft Zorg en Gezondheid nog een opleiding over het systeem aan de vaccinatiecentra.