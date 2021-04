CDU-top steunt Armin Laschet als kandidaat-kanselier

Wie mag Angela Merkel opvolgen? De CDU-top schuift Armin Laschet naar voren, maar ze beslist daar niet alleen over. Ook de kandidaat van zusterpartij CSU aast op de titel van kanselier.

Als het van de partijtop van de Duitse christendemocraten CDU afhangt, mag Armin Laschet zich kandidaat stellen om kanselier te worden. Dat heeft Volker Bouffier, deelstaatpremier van Hessen vandaag bekendgemaakt. Huidig bondskanselier Angela Merkel is zoals geweten geen kandidaat om zichzelf op te volgen.

Ook Markus Söder, minister-president van Beieren en voorzitter van CDU-zusterparij CSU, ambieert voor de Union, de gezamenlijke lijst van CDU en CSU, de kandidaat-bondskanselier te worden. Dat maakte hij zondag bekend.

Binnen de partijtop werd nog geen definitieve keuze gemaakt, zei Bouffier. Zo’n definitieve keuze was ook niet gepland. De CDU-toppers willen nu binnen de week een gezamenlijke oplossing met de CSU uitdenken. ‘We vinden hem (Laschet, red.) buitengewoon geschikt en hebben hem gevraagd nu met Markus Söder te bespreken hoe het verder moet’, zei Bouffier nog over de vergadering van de partijtop. De uitdaging is zo groot ‘dat we dat alleen samen kunnen doen’, aldus nog Bouffier, verwijzend naar het beheer van de pandemie en de situatie in Europa. ‘We menen dat de Union dat het beste kan. Maar dat kan ze alleen als de CDU en de CSU heel nauw samenwerken.’