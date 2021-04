Mark Cavendish proeft na drie jaar weer van succes

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) kan weer winnen. De Brit snelde naar winst in de tweede rit van de Ronde van Turkije. Cavendish was sneller dan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en Andre Greipel (Israël Start-Up Nation), en is meteen de nieuwe leider. Het was zijn eerste zege in 1.159 dagen.

Na de aangepaste openingsetappe en ingekorte rit in Konya van zondag trok het peloton zich maandag opnieuw op gang in dezelfde gaststad en lag ook de finish op dezelfde plaats. Deze keer moesten de renners wel 144,9 km overbruggen in een rit die voorbestemd was voor de sprinters.

Na een val in de geneutraliseerde zone startte de wedstrijd uiteindelijk iets later dan voorzien, maar zodra op gang geschoten, waagden meteen enkele renners hun kans in de vroege vlucht. Samuele Zoccarato, Vitaliy Buts Artyom Zakharov, Juan Antonio López-Cózar, Szymon Tracz, Ulises Castillo, Josu Etxebarria en Meindert Weulink sloegen de handen in elkaar en verzamelden een bonus van maximaal twee minuten op het peloton waar Rally Cycling, Alpecin-Fenix, Uno-X en Deceuninck-Quick Step controleerden.

Op 9,7 km werden de laatste vluchters opgeraapt, de sprintersploegen organiseerden zich en wilden een scenario zoals zondag, toen het peloton brak in de laatste km, voorkomen. Fabio Jakobsen zou ook nu niet meesprinten, hij leverde werk voor zijn team tot op 5 km van het eind en liet daarna de leadout van Cavendish z’n gang gaan.

Israël Start Up-Nation lanceerde Greipel met vier mannetjes, maar de Duitser zou tekortkomen en op een derde plek stranden. Jasper Philipsen leek over de beste papieren te beschikken en zag zijn treintje op 650 meter in actie schieten, maar hij kwam uiteindelijk te vroeg op kop en zag Mark Cavendish nog voorbij stormen, goed voor zijn eerste zege sinds 8 februari 2018 toen hij een rit won in de Ronde van Dubai. Cavendish neemt de leiderstrui over van de ritwinnaar van zondag Arvid de Kleijn (Rally Cycling).