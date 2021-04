Ondanks recordaantal besmettingen duiken hindoes Ganges in

India telde vandaag de op een na meeste besmettingen per dag. Tegelijk doken vele duizenden hindoes de Ganges in op het religieuze festival Kumbh Mela. ‘Het was alsof iedereen vergat dat er corona was.’

Gezondheidsexperts hadden ervoor gewaarschuwd, maar de regering besliste toch het grootste religieuze festival ter wereld te laten doorgaan. Het festival Kumbh Mela duurt een maand, en trekt veel hindoes uit het hele land om zich in de heilige Ganges te reinigen van hun zonden. De beslissing over het festival werd genomen toen India de cijfers onder controle leek te hebben, stelde de BJP van premier Narendra Modi. De partij voelde er niks voor om hindoes hun feest te ontzeggen, want zij maken een groot deel uit van haar kiespubliek. En mits het opleggen van voorzorgsmaatregelen, zou alles georganiseerd verlopen, klonk het. ‘Het geloof in God zal de angst voor het virus overwinnen’, liet parlementslid Tirath Singh Rawat optekenen.

Maar de beelden die de wereld rondgaan, wekken internationale verontwaardiging. Zeker nu India vandaag een recordaantal besmettingen in één dag telt. Met 168.912 besmettingen heeft het land zelfs het zwaargetroffen Brazilië van de tweede plaats gestoten. ‘De politie maant de bezoekers aan om afstand te houden, maar er komen altijd maar mensen bij’, zei een lokale politiechef aan Reuters. Experts vrezen dat het festival een superspreader-evenement zal worden.

‘Snelst vaccinerende land’

Hetzelfde kan gezegd worden voor de nakende verkiezingen. Deze maand vinden die plaats in vier grote staten. Daarbij zal Modi naar het oosten reizen om bijeenkomsten te houden, die duizenden toeschouwers zullen lokken. ‘Met de slechte coronacijfers die we hebben, is het bizar om bijeenkomsten en een volwaardig Kumbh Mela te houden’, twitterde politiek commentator Shekhar. ‘Hierdoor zal het virus dieper doordringen in dorpen en kleine steden. Die ramp hebben we ontweken met een verlammende lockdown in de eerste golf. Nu nodigen we het virus uit om terug te komen.’

India maakt zich intussen sterk dat het ‘het snelste land ter wereld’ is inzake vaccinaties. De geneesmiddelenregulator van het land heeft groen licht gegeven voor twee vaccins: een ontwikkeld door AstraZeneca met Oxford University (Covishield) en een door de Indiase firma Bharat Biotech (Covaxin). India lanceerde zijn vaccinatieprogramma op 16 januari, maar het was beperkt tot gezondheidswerkers en eerstelijnspersoneel. Vanaf 1 maart werden de toelatingscriteria uitgebreid tot 60-plussers en mensen tussen 45 en 59 jaar met onderliggende ziekten. De derde fase, die op 1 april begon, omvat iedereen boven de 45 jaar.