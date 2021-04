Minderjarige verdachte van de moord op David Polfliet maand langer in Everberg

De 17-jarige uit Antwerpen die verdacht wordt van de moord op de 42-jarige David Polfliet in Beveren moet een maand langer in de gesloten instelling van Everberg blijven. De twee andere minderjarige verdachten verschijnen woensdag voor de jeugdrechter in Dendermonde.

De jeugdrechter in Antwerpen verlengde maandag het verblijf van een van de minderjarige verdachten van de moord op David Polfliet in Beveren in de gesloten instelling van Everberg met een maand. Woensdag beslist de jeugdrechter in Dendermonde of dat ook voor zijn twee kompanen gebeurt.

Het lichaam van David Polfliet uit Sint-Niklaas werd zaterdag 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door de drie minderjarige verdachten.

Het gaat om een 17-jarige uit Antwerpen, een 17-jarige uit Verrebroek en een 16-jarige uit Kieldrecht. Ze gaven zich na de feiten aan bij de politie. De jeugdrechters in Antwerpen en Dendermonde beslisten vorige maand om hen in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in Everberg te plaatsen.

De beslissing om te plaatsen in Everberg moet na een maand opnieuw bevestigd worden, en dat deed de jeugdrechter in Antwerpen maandag voor de Antwerpse verdachte, zo vernam Belga. De beslissing van de jeugdrechter in Dendermonde voor de twee andere verdachten valt volgens het parket Oost-Vlaanderen pas woensdag.