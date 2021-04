Nina Derwael mist het EK turnen: ‘Beste beslissing’

Nina Derwael moet door een voetblessure forfait geven voor het EK turnen in het Zwitserse Bazel (21-25 april). Dat maakte de gymfederatie maandag bekend.

‘Het is jammer dit EK te moeten missen, maar met het oog op de Olympische Spelen is dit de beste beslissing’, zegt de tweevoudige wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers.

In het weekend van 17 en 18 april reist Team BELGYM af naar Basel om deel te nemen aan het Europees kampioenschap. Jutta Verkest (Gymflex Mechelen) zal het meisjesteam vervoegen.

Aanvankelijk stond Derwael niet gepland voor het EK, maar daar kwam verandering in toen de wereldbekerwedstrijd in Tokio (4 mei) wegviel. Die competitie had moeten plaatsvinden in de hal waar komende zomer ook het olympische tornooi gehouden wordt en was daardoor extra interessant voor Derwael, die op de Spelen favoriete is aan de brug met ongelijke leggers.

De volgende afspraak voor Derwael in de aanloop naar Tokio is een interne test op 5 juni. Gevolgd door de FIT Challenge in Gent (25-27 juni), een nog nader te bepalen voorbereidingswedstrijd in juli en twee teamstages (12-16 april en 21-24 juni).