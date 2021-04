Onze olympische atletes weten al wat straks in hun koffer zal zitten, op weg naar Tokio. In een videospot showen ze de officiële kledij voor de komende Olympische Spelen.

Wielrenner Greg Van Avermaet, turnster Nina Derwael, zeilster Emma Plasschaert, sprintster Cynthia Bolingo en judoka Charline Van Snick zijn enkele van de gezichten die opduiken in ‘Catwalk to Tokio’, de videospot waarin de officiële garderobe van de olympische atleten wordt voorgesteld. Die garderobe bestaat uit twee delen, de galakledij voor onder meer de openings- en sluitingsceremonie, en de ‘dagkledij’ voor in het olympisch dorp.

Op wat de Warmste Spelen Ooit zullen worden - met 75 procent luchtvochtigheid, 33 graden en pieken tot 40 graden - is dat een hele uitdaging. Het is niet de bedoeling dat Team Belgium zich kapot zweet nog voor ze aan hun sportieve prestaties beginnen. Kledij op maat van het Japanse klimaat dus.

Dragen de dames Caroline Biss, dan de heren op maat gemaakte pakken van Scabal als ‘galatenue’. Andere bedrijven die de Belgische atleten kleden in Tokio: Ambiorix, Woody, PrimaDonna, Peak Sports. De videoclip is sinds zondag te bekijken. Pierre-Olivier Beckers, BOIC-voorzitter: ‘Deze videoclip betekent voor het BOIC de laatste rechte lijn naar het grootste sportevenement ter wereld.’ Tokio, hier komt Team Belgium.