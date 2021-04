Scholen heropenen maandag volgens zelfde regeling als voor paaspauze

De scholen gaan na de paasvakantie volledig open voor leerlingen tot en met het tweede middelbaar. Leerlingen in de tweede en derde graad secundair blijven de komende weken deeltijds afstandsonderwijs volgen. De mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar blijft behouden. Alle ogen zijn nu gericht op het Overlegcomité woensdag.

De scholen starten na de paasvakantie op zoals ze voor de ‘paaspauze’ geëindigd zijn. Dat betekent: kleuter- en basisscholen gaan opnieuw voltijds open. Idem voor de eerste graad secundair. In de tweede en derde graad blijft het deeltijds afstandsonderwijs behouden. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs (met specifieke aandacht voor de veiligheid van het leerlingenvervoer), is honderd procent contactonderwijs mogelijk.

‘Het blijft de bedoeling om zo snel als epidemiologisch mogelijk 100 procent contactonderwijs te organiseren voor elke leerling van het leerplichtonderwijs’, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De ambitie om na de paasvakantie honderd procent fysiek les te geven voor alle leerlingen, bleek virologisch niet mogelijk tijdens het onderwijsoverleg met vakbonden, koepels en virologen. ‘Als de positiviteitsratio afneemt en de bezetting van intensieve zorgen gunstig evolueert, kunnen scholen in de tweede graad secundair onderwijs en de derde graad secundair onderwijs al dan niet gefaseerd opnieuw 100 procent contactonderwijs organiseren’, klinkt het.

Finale knoop

Alle ogen zijn nu gericht op het Overlegcomité. Minister Weyts benadrukte afgelopen weekend nog dat daar uiteindelijk de finale knoop wordt doorgehakt. Voor de paasvakantie mocht de minister dat aan den lijve ondervinden.

Een aantal van de verstrengde maatregelen die voor de paaspauze tijdelijk werden ingevoerd, worden wel afgebouwd om de organisatie van het onderwijs werkbaar te houden én om het welbevinden van leerlingen en personeelsleden te bevorderen. De mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar blijft behouden.

Ook het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs kunnen opnieuw open volgens de bestaande richtlijnen van code rood. Ook daar zal een teststrategie conform het leerplichtonderwijs worden geïntroduceerd.

Intussen wordt de teststrategie binnen onderwijs geïntensifieerd. Vanaf begin mei zal onderwijspersoneel, als prioritaire beroepsgroep, gebruik kunnen maken van zelftesten. Wekelijks worden 400.000 zelftesten ter beschikking gesteld, die toelaten dat onderwijspersoneelsleden (inclusief ondersteuners) twee maal per week preventief getest kunnen worden.

In tussentijd staan Rode Kruis-vrijwilligers in de testcentra ter beschikking voor eventuele sneltesten, specifiek voor onderwijspersoneel. Van zodra de zelftesten beschikbaar zijn, worden die ook toegepast bij essentiële derden.