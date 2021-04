Franse wijnboeren vrezen ‘magerste oogst in 40 jaar’

Wijnbouwers uit de Rhônevallei zijn de wanhoop nabij. Door de late vorst verliezen ze mogelijk tot 90 procent van hun oogst. ‘Mijn grootvader herinnert zich nauwelijks de laatste keer dat dit gebeurde.’

Om de ontluikende bloesems van de wijnranken te beschermen, hebben Franse wijnboeren kaarsen en vuurtjes op hun wijngaarden geplaatst. Anderen installeerden een nevel van water. Maar zelfs die trucjes volstonden niet tegen de bijtende koude van afgelopen week. In sommige wijngebieden zakte de temperatuur in de nachten van 6, 7 en 8 april tot een recordlaagte. Zo daalde het kwik in het Zuid-Franse Languedoc tot -8 graden Celsius. En dat is vrij uitzonderlijk.

‘Dit jaar wordt de magerste oogst van de Côtes du Rhône in de afgelopen 40 jaar’, zegt de voorzitter van Inter-Rhône Philippe Pellaton aan persagentschap AFP. Hij schat de verliezen voor de Rhônevallei tot 90 procent. ‘De vorst heeft het hele grondgebied getroffen. Dat is zeer zeldzaam. Normaal gezien slaat de vorst meer lokaal toe. Dit zal onze wijnboeren verwoesten.’ De financiële schade kan oplopen tot enkele miljoenen euro’s.

Vooral chardonnay getroffen

De knoppen die het vroegst tevoorschijn komen, zijn logischerwijs het meest getroffen. Vooral de witte bourgognes zullen daaronder lijden. Liefhebbers van Saint-aubain of meursault wacht dus wellicht een slecht jaar. Sommige veerkrachtige druivenrassen kunnen zich misschien herstellen, maar doordat chardonnay vroeg uitbot, is ze wat fragieler. De zogeheten ‘tweede knop’ van het ras levert zelden druiven op. ‘We hebben ons goed verdedigd, maar de natuur is sterker dan wij’, zegt een van de wijnboeren.

Wat de gevolgen van de vorstschade zijn, moet blijken. Vannacht zullen de temperaturen in Côte-d’or weer flirten met het vriespunt. De Franse premier Jean Castex zei bij bezoek aan een wijnboer in de Ardèche dat er ‘uitzonderlijke bedragen’ worden gereserveerd voor getroffen boeren. Minister van Landbouw Julien Denormandie liet weten de vorst te erkennen als landbouwramp. ‘We zullen niemand achterlaten’, beloofde hij. Maar de roep om snellere actie verstomt niet. ‘Ik vrees dat bepaalde boeren niet zullen herstellen van de klap’, getuigt vigneronFrédéric Gueguen in Bourgogne. Zelf denkt hij eraan om op een deel van zijn wijngaard andere gewassen aan te planten.