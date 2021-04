Pallas of Volxus? Gentse Vooruit schuift twee namen naar voren

Kunstencentrum Vooruit - ‘Voo?uit’ sinds de naamsverandering van de Vlaamse socialisten - kreeg meer dan 3.000 suggesties via de website meerdaneennaam.be. Daarvan bleven er twee over na een interne stemming. Of het Pallas of Volxus moet worden, vraag Voo?uit aan het publiek.

Vanaf vandaag, maandag 12 april, tot woensdag 10u, kan iedereen die wil mee kiezen tussen ‘Volxus’ en ‘Pallas’ via de publiekspoll op de website meerdaneennaam.be. In de tweede helft van april maakt het kunstencentrum dan de definitieve naam bekend.

De twee namen zijn het resultaat van wekenlang suggesties verzamelen, onder meer via de reeds genoemde website meerdaneennaam.be. Het werden er meer dan 3.000. Veertien belandden op een shortlist. Na een interne stemming hield het centrum er nog twee over.

‘Er zijn ontzettend veel namen de revue gepasseerd. Een deel viel af omwille van juridische redenen, een deel viel af omwille van vervelende associaties, een deel viel af wegens onuitspreekbaar in een andere taal. Kortom het was een spannende en complexe oefening’, zegt Mieke Dumont, coördinator communicatie Voo?uit, over de suggesties.

Het resultaat van de stemming is niet bindend. ‘Voo?uit wil in eerste instantie polsen hoe deze twee namen vallen bij ons publiek, onze artiesten, de Gentenaars en al wie dit huis een warm hart toedraagt’, aldus Voo?uit. De naamsverandering drong zich op nadat de Vlaamse socialisten onder leiding van voorzitter Conner Rousseau de naam opvorderden.

Waarom Pallas?

Pallas is de Griekse godin van kunst en ambacht, en van strijdvaardigheid. Je hoort er ook het Gents voor ‘Paleis’ in. Het kunstenhuis wil zich zo profileren als volkspaleis, ‘maar daarom niet minder grandioos. Het “feestlokaal van de werkende mens”. Of een “tweede living” met veel kamers waar je je helemaal kan in verliezen’, vervolgt de organisatie.

Waarom Volxus?

Omdat het klinkt als ‘volkshuis’, wat Voo?uit beschouwt als haar DNA. Het is ook de som van ‘volks’ en ‘us’, het Engels voor ‘ons’.