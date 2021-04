Matsuyama wint als eerste Japanner ooit Masters golftoernooi

Met een slotronde van 73 slagen heeft de Japanner Hideki Matsuyama de 85e editie van het Masters Tournament golf gewonnen, de eerste major van het seizoen. Hij is de eerste Japanner ooit die het traditionele groene jasje van de winnaar mag dragen.

Op de Augusta National golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia won de 29-jarige Japanner Hideki Matsuyama het Masters Tournament, goed voor 11,5 miljoen dollar én het traditionale groene jasje. Het is één van de vier grootste golftoernooien voor mannen, de zogenaamde majors.

Spannend tot het einde

Matsuyama, die voor aanvang van de laatste ronde vier slagen voorsprong telde op de concurrentie, leek aanvankelijk vlot stand te houden. Zo sloot hij zijn eerste negen holes af met een bogey en drie birdies, waarmee hij met nog negen holes te spelen met een gerust gemoed aan zijn laatste negen holes kon beginnen.

Na respectievelijk een bogey en een birdie op de holes twaalf en dertien, liep het op de laatste vier holes ei zo na nog fout. Zo zag hij op de vijftiende hole de bal bij zijn tweede slag in het water verdwijnen wat hem een bogey kostte. Ook op de zestiende en achttiende hole ging hij nog twee keer in de fout.

‘Gewoon mijn best doen’

‘Ik voelde me zeer goed toen ik naar de eerste tee ging’, verklaarde Matsuyama. ‘Toen ik daar stond, besefte ik dat ik in de laatste groep van het Masters Tournament van start ging en dit als leider met vier slagen voorsprong. Toen werd ik echt nerveus. Het plan was gewoon mijn best te doen op de laatste achttien holes. Dat zat steeds in mijn gedachte, gewoon mijn best doen.’

Matsuyama, die meteen ook de eerste Japanse major-winnaar is in de geschiedenis, wil vooral een voorbeeld zijn voor de jeugd en hoopt dat er in de toekomst nog landgenoten in zijn voetsporen zullen treden. Matsuyama kreeg na de wedstrijd het Green Jacket over zijn schouders geschoven door de uittredende kampioen van vorig jaar de Amerikaan Dustin Johnson, de nummer een van de wereld, die zich niet kon plaatsen voor de finaleronden.

Japan in extase

Door het Masters Tournament te winnen, maakt de 29-jarige Hideki Matsuyama thuisland Japan overgelukkig. ‘Het was fantastisch… terwijl de coronapandemie maar blijft duren, steekt hij het Japanse volk een hart onder de riem en geeft ons moed’, sprak de Japanse premier Yoshihide Suga.

In Toyo delen ook de bedrijven die met de golfsector te maken hebben in de vreugde. Sumitomo Rubber Industries, dat de Srixon golfclubs maakt die Matsuyama gebruikt, zag haar aandelen met 4,4% stijgen, terwijl de aandelen van (golf)modebedrijf Descente met 5,1% stegen. De aandelen van Mediabedrijf Value Golf wonnen 19%, die van retailer Golf Do 17% en die van Graphite Design, dat de plastic schachten rond golfclubs produceert, 18%.

De 24-jarige Amerikaan Will Zalatoris, die aan zijn eerste Masters toe was en ondertussen een scorekaart had afgeleverd van 70 slagen, strandde uiteindelijk op een slag van Matsuyama. De derde plaats, op drie slagen, werd gedeeld door de Amerikanen Xander Schauffele en Jordan Spieth, die de Masters in 2015 op zijn palmares schreef.

Eindstand:

1. Hideki Matsuyama (Jap) 278=69-71-65-73 -10

2. Will Zalatoris (VSt) 279=70-68-71-70

3. Jordan Spieth (VSt) 281=71-68-72-70

. Xander Schauffele (VSt) 281=72-69-68-72

5. Jon Rahm (Spa) 282=72-72-72-66

. Marc Leishman (Aus) 282=72-67-70-73

7. Justin Rose (Eng) 283=65-72-72-74

8. Patrick Reed (VSt) 284=70-75-70-69

. Corey Conners (Can) 284=73-69-68-74

10. Cameron Smith (Aus) 285=74-68-73-70

. Tony Finau (VSt) 285=74-66-73-72