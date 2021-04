Alibaba toont ‘dankbaarheid’ voor Chinese miljardenboete

Dankbaarheid en respect. Dat is wat het Chinese webwinkelconcern Alibaba voelt voor de Chinese overheid, die het onlangs een boete van zo’n 2,3 miljard euro oplegde voor inbreuken op het mededingingsrecht.

‘Alibaba zou haar groei niet hebben kunnen waarmaken zonder degelijke overheidsregulering en -service. Het kritische toezicht, de steun en de toelatingen van alle districten waar we actief zijn was cruciaal voor onze ontwikkeling’, staat te lezen in een open brief van het bedrijf. ‘Om die reden voelen we dankbaarheid en respect.’

Het bedrijf zal de megaboete van 2,3 miljard euro, vastgesteld op 4 procent van de binnenlandse verkoop in 2019, betalen. Gedurende de komende drie jaar zal het bedrijf bij de toezichthouder rapporten over zelfregulering moeten indienen.

• Beursduel: Alibaba vs. Tencent

Hoewel de Chinese overheid een recordbedrag vraagt, had het veel erger gekund: tien procent van de binnenlandse verkoop is de maximale strafmaat. Joseph Tsai, medestichter van Alibaba, lijkt opgelucht dat de zaak achter de rug is. Dat heeft de markt gekalmeerd. Maandagochtend stegen de aandelen van Alibaba alweer met 5,5 procent.

Op een lange lijst ‘correcties’ na mag de bedrijfswerking onveranderd verdergaan. ‘Ze bevestigen ons businessmodel. Het is goed voor de groei van de Chinese economie en bevordert innovatie’, zegt Tsai daarover.

De ‘correcties’ bestaan uit maatregelen om onder meer eerlijke concurrentie te waarborgen, de rechten van consumenten te respecteren en bedrijven te beschermen die gebruikmaken van Alibaba’s platforms.

• Na de jacht op Jack Ma, de jacht op Pony Ma?

Jack Ma, de stichter van Alibaba, haalde zich eerder de woede van Peking op de hals. China houdt graag de teugels strak bij de grote financiële en technologische bedrijven op haar grondgebied. Het webwinkelconcern van techmiljardair Jack Ma, die zich vroeger rebelser opstelde naar Peking toe, werd in december het onderwerp van een grootschalig onderzoek. Dat resulteerde in de megaboete.