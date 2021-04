Weerbericht | Koud weer met winterse buien

Het is maandag wisselend bewolkt met enkele buien van regen, korrelhagel of (smeltende) sneeuw. Over het uiterste zuiden is het in de ochtend nog overwegend droog met meer opklaringen.

In de loop van de namiddag wordt het droger en zonniger aan zee. Het is koud voor de tijd van het jaar met maxima van 2 tot 3 graden in de Hoge Venen tot 7 of 8 graden in het centrum van het land. Dat zegt het KMI.

Maandagavond en volgende nacht blijft het droog met snel overal brede opklaringen. Het wordt koud met verspreide vorst. De minima schommelen tussen ­-4 en ­-8 graden in de Ardennen, rond ­-2 à ­-3 graden in het centrum en +1 graad aan de kust. De wind waait zwak uit west tot noordwest en later uit veranderlijke richtingen.

Dinsdagochtend krijgen we brede opklaringen en in het binnenland vorst. Overdag blijft het zonnig aan zee, maar ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken die hier en daar kunnen uitgroeien tot een buitje. Op de Ardense hoogten kan de neerslag nog winters zijn. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 of lokaal 10 graden in het westen. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke tot noordelijke richtingen.

Woensdagochtend schommelen de temperaturen in vele streken rond het vriespunt en verwachten we soms brede opklaringen. Overdag ontstaan er stapelwolken en is er kans op enkele lokale buitjes. In het westen wordt het in de namiddag droog met meer zon. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden in het centrum en het westen. De zwakke en veranderlijke wind wordt in de loop van de dag matig uit noordnoordoost.