Ziekenhuisopnames dalen licht

Terwijl het aantal ziekenhuisopnames licht daalt ten op zichtte van een week eerder, blijft het aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen voorlopig nog verder stijgen, al is dat ook licht. Dat blijkt maandagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de zeven dagen tot en met zondag zijn er in België dagelijks gemiddeld 254 patiënten met covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Het gaat om een lichte daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande week.

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen zelf blijft voorlopig wel nog licht stijgen. Het om 3.084 covid-19-patiënten (+6 procent), van wie 899 op de afdelingen intensieve zorg (+8 procent).

Ook het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus daalt. In de week van 2 tot en met 8 april ging het om gemiddeld 3.558 per dag, een vijfde minder dan in de zeven dagen ervoor. Er werden wel 29 procent minder tests uitgevoerd (45.200) en de positiviteitsratio steeg licht tot 8,9 procent (+ 1,1 procent).

Ook kregen al 1.855.977 mensen in ons land minstens één dosis van een coronavaccin toegediend. Dat is goed voor 16,1 procent van de totale bevolking. 620.032 van hen kregen al een tweede dosis. 5,4 procent van de Belgische bevolking werd dus volledig gevaccineerd.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.