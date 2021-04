Zeven geestelijken ontvoerd in Haïti

In Haïti zijn zondag zeven katholieke geestelijken ontvoerd. Dat maakte de bisschoppenconferentie van het arme Caribische land bekend. De daders eisen 1 miljoen dollar losgeld.

Het zevental, onder wie ook een Franse non en een Franse priester, werd ’s ochtends ontvoerd in Croix-des-Bouquets, een buitenwijk van de hoofdstad Port-au-Prince. Ze waren op dat moment op weg naar de aanstelling van een nieuwe pastoor. De politie gaat ervan uit dat een lokale gewapende bende - ‘400 Mawozo’ - achter de ontvoering zit.

De laatste maanden vinden er meer ontvoeringen voor losgeld plaats in Haïti, waar gewapende bendes almaar meer invloed krijgen. In maart kondigde de Haïtiaanse regering voor een maand de noodtoestand af in sommige delen van onder meer de hoofdstad om er ‘het gezag van de staat te herstellen’ in door bendes gecontroleerde zones.