Vladimir Poetin kan Russisch president blijven tot 2036. Een wet om dat te regelen heeft hij onlangs zelf ondertekend. Poetin domineert de Russische politiek al ruim twintig jaar en hij kan er in theorie dus nog eens 15 jaar bij doen. Dat is beter, véél beter, dan pakweg Jozef Stalin in de vorige eeuw. Kan Rusland niet zonder Poetin? En waar staat het land na jaren onder zijn leiding?