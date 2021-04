Proces over ‘freefights’ begint: wat is er strafbaar aan vechten op een afgelegen plek?

Mogen hooligans elkaar op een afgelegen locatie op het gezicht slaan als ze daar vooraf hun akkoord over geven? In Antwerpen start vandaag een groot proces over freefights.

De rechtbank in Antwerpen kleurt vandaag rood wit: 56 leden van de harde supporterskern van eersteklasser Antwerp FC moeten zich verantwoorden op een proces over zogenaamde freefights, georganiseerde knokpartijen tussen voetbalhooligans buiten het stadion.

Tijdens het onderzoek naar de aanval van Antwerp-hooligans op enkele supportersbussen van rivaliserende club Beerschot Wilrijk vier jaar geleden in Mortsel, verkreeg de politie informatie over dergelijke freefights. In de gsm’s vonden de speurders toen afspraken, foto’s en filmpjes van eerdere confrontaties met supporters van zowel Belgische als buitenlandse clubs.

Het dossier bevat foto’s en filmpjes van een tiental gevechten tussen 2015-2018. Soms kregen ze versterking van hun vrienden van het Nederlandse Willem 2 uit Tilburg. Ook tien Nederlandse freefighters staan terecht op het proces dat vandaag start in Antwerpen.

De verdachten, tussen 21 en 53 jaar oud, moeten zich verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid, verboden wapenbezit en bendevorming.

Een van de verdachten is de eigenaar van de Antwerpse kickboksclub Ting Tong Gym, waar veel hooligans elkaar ontmoeten. Een ander kopstuk is een binnenhuisarchitect, die door de andere supporters als rat aanzien wordt omdat hij in het Mortsel-dossier te loslippig zou zijn geweest.

Fotoproject

Onder de verdachten is ook Sebastian Steveniers, een freelance persfotograaf die regelmatig voor De Standaard werkt. Hij startte vijf jaar geleden een project rond die ‘bosfights’.

In april 2018 werd hij tijdens een grote politie-actie opgepakt. De fotograaf die drie weken in voorhechtenis zat, wordt ervan verdacht te hebben deelgenomen aan de gevechten, maar het gerecht beschouwt hem ook als de mede-organisator van de freefights.

Al zijn beelden werden in beslag genomen en zullen op het proces gebruikt worden als bewijsmateriaal. Sebastian Steveniers ontkent de aantijgingen en houdt vol dat het voor hem enkel ging om een fotoproject. Van de duizenden foto’s kon Steveniers er een veertigtal recupereren die ondermeer in het Antwerpse Fotomuseum werden getoond en op dit moment te zien zijn op een stadsfestival in Kortrijk.

Ook zijn broer, een van de hooliganleiders van Antwerp FC, staat terecht. Nathan Steveniers zit op dit moment in de gevangenis op verdenking van grootschalige drugssmokkel, en wordt eveneens verdacht van zowel deelname als het organiseren van freefights.

Kweekvijver

Op het proces zullen veel verdachten pleiten voor het wettelijk tolereren van freefights. Bij heel wat betrokkenen leefde na de arrestaties de vraag naar wat er strafbaar is aan het vechten op een afgelegen locatie, mits duidelijke afspraken en wederzijdse toestemming. ‘Die gevechten vinden plaats op afgelegen plekken, maar wel op de openbare weg. Dat de deelnemers toestemming zouden hebben gegeven, rechtvaardigt de feiten niet’, reageerde het parket bij de doorverwijzing vorig jaar.

Het gerecht ziet de freefights als kweekvijver voor potentiële criminelen: de meeste verdachten zijn bekend bij politie en justitie. Een tiental beklaagden werd veroordeeld tot zware straffen (tot vijf jaar cel) voor de aanval op de supportersbussen van Beerschot Wilrijk. In dit dossier riskeren de 66 freefighters celstraffen tot 3 jaar.