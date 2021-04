‘Nomadland’ wint Bafta’s voor beste regisseur, beste actrice en beste film

De film Nomadland heeft zondag drie belangrijke prijzen binnengehaald tijdens de uitreiking van de British Academy of Film and Television Arts, die voor de beste film, de beste regisseur en de beste actrice.

Nomadlandvolgt een ontslagen weduwe, gespeeld door Frances McDormand, die met een camper door het westen van de Verenigde Staten trekt. Regisseur Chloé Zhao won eind februari al een Golden Globe en kreeg zaterdag de prestigieuze regieprijs van het Directors’ Guild of America (DGA). Nomadland is ook voor zes Oscars genomineerd, waaronder die voor beste film, beste regisseur en beste actrice.

Met vier prijzen - de film won ook de Bafta voor de beste cinematografie - is Nomadland de grote winnaar van de avond. In totaal was de Netflix-film zeven keer genomineerd. Ook Rocks was zeven keer genomineerd, maar de film kon enkel de award voor beste casting verzilveren.

Sir Anthony Hopkins is bekroond tot de beste acteur voor zijn rol in The Father.