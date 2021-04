Incident in Iraans nucleair complex, regime spreekt over terreur

Het complex Natanz ligt stil, daags nadat Iran had aangekondigd met geavanceerde systemen de uraniumverrijking verder te versnellen.

In het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Natanz was zondag door een ‘incident’ geen stroom, nadat in de faciliteit was begonnen met de verdere verrijking van uranium. Daardoor kwamen de geavanceerde centrifuges stil te liggen. Een woordvoerder van het Iraanse civiele kernenergieprogramma stelde in een verklaring dat het compex is getroffen door een ‘stroomstoring’ en dat er geen slachtoffers zijn gevallen, zo citeert persbureau AP. Later op de dag sprak het hoofd van het nucleaire programma van ‘een terroristische daad’.

Het is saillant dat de uraniumverrijking in het complex nu stil is komen te liggen, omdat Iran zaterdag bekendmaakte dat het tests zou uitvoeren met nieuwe, snellere centrifuges. Het regime van het land heeft zich deze stap blijkbaar voorgenomen in weerwil van hernieuwde gesprekken met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China over de mogelijkheid om de zogeheten Iran-deal over beperkingen van het atoomprogramma nieuw leven in te blazen. Teheran noemde geen verdachte bij naam, maar zei wel het recht te hebben vergeldingsmaatregelen te nemen.

Nieuwe sancties

Het internationale verdrag dat de bouw van een Iraans atoomarsenaal moest voorkomen werd in 2015 gesloten, maar onder voormalig president Donald Trump trokken de VS zich in 2018 eenzijdig uit het akkoord terug. Ook stelde Trump opnieuw sancties in tegen Iran. Iran ontkent de afspraken te hebben verbroken, maar heeft sindsdien meermaals stappen aangekondigd die tegen de geest en inhoud van de afspraken ingaan. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden had beloofd weer partij te willen worden van het nucleair verdrag met Iran, er zullen tussen die landen ‘indirecte gesprekken’ plaatsvinden.

Dat Natanz juist nu stil ligt, noemen meerdere analisten die AP aanhaalt een verdachte situatie. Het complex is vaker doelwit geweest van sabotage. In juli brak brand uit bij het complex. In 2010 zorgde het computervirus Stuxnet voor een ernstige storing in de systemen van Natanz. Het Internationaal Atoomagentschap heeft zondag aan de internationale persbureaus laten weten ‘op de hoogte’ te zijn van berichten over de storing, maar geeft verder geen commentaar.