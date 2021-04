Red Flames boeken eerste overwinning van 2021

De Belgische voetbalvrouwen hebben zondag mogen proeven van de overwinning. Tegen Ierland volstond een treffer van Gouden Schoen Tine De Caigny voor een 1-0 zege.

Het is voor de Red Flames de eerste overwinning in 2021. Afgelopen donderdag werd nog met 0-2 verloren van Noorwegen. Eerder dit jaar gingen ook oefenduels tegen Nederland (1-6) en Duitsland (2-0) verloren.

De Flames kwamen al vroeg in het duel op voorsprong. Tine De Caigny, die voor de wedstrijd haar Gouden Schoen overhandigd kreeg van Roberto Martinez, tikte na veertien minuten van dichtbij een vrijschop van Laura De Neve tegen de netten. De Belgen hadden controle, maar hadden moeite hun overwicht om te zetten in doelkansen. Bij Ierland, dat zich in tegenstelling tot de Flames niet plaatste voor het EK, dreigde Heather Payne met een schotje. Doelvrouw Odeurs stond paraat.

Na de pauze miste De Caigny al snel een opgelegde kans op de 2-0. Net als in de eerste helft hadden de Flames het meeste balbezit, maar de combinaties verliepen moeizaam. Een misverstand tussen Justien Odeurs en Justine Vanhaevermaet leverde zelfs bijna de gelijkmaker op. Odeurs was één van de weinige Belgische vrouwen op niveau. Ze zweefde een kwartier voor tijd een vrijschop van Ruesha Littlejohn uit haar doel en was vijf minuten voor het einde ook bij de pinken op een poging van invalster Rianna Jarrett. Het bleef 1-0, een gevleide zege voor de Flames.