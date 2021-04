Raveparty met 300-tal aanwezigen stilgelegd

In het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw heeft de politie zaterdagnacht een raveparty stilgelegd waarop zo’n 300 personen aanwezig waren. De feestvierders bekogelden daarbij de agenten met glazen flessen.

Een aantal mensen liepen verwondingen op toen ze probeerden te vluchten via het dak van de loods waar de party plaatsvond. Dat meldt de politiezone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw).

‘Onze zone werd zondag omstreeks 04.00 uur verwittigd door een alerte burger’, zegt politiewoordvoerder Jeroen Beke Smets. ‘Die zag aan de Vaartkant veel voertuigen aankomen en taxi’s mensen afzetten. Toen een ploeg poolshoogte ging nemen, stelde ze vast dat er in een loods een raveparty bezig was met zo’n 200 à 300 deelnemers.’

De politie Zennevallei riep daarop versterking in van de omliggende zones en de federale politie om het feest stil te leggen. Dat kon op weinig begrip rekenen van de feestvierders, die de politie begonnen te bekogelen met glazen flessen. Een deel probeerde ook te vluchten via het dak van de loods. Daarbij liepen enkele van hen verwondingen op. Aan de zijde van de politie vielen geen gewonden.

‘We hebben uiteindelijk een tiental personen kunnen identificeren, voor wie een proces-verbaal werd opgesteld’, gaat de politiewoordvoerder verder. ‘Het gaat onder meer om een man die we beschouwen als één van de organisatoren, of de organisator van het feest. Er is ook een muziekinstallatie in beslag genomen. Verder hebben we zo veel mogelijk alles gefilmd en op basis van die beelden zullen we nog andere feestvierders proberen identificeren.’

Volgens de politie waren de aanwezigen voornamelijk twintigers en dertigers, zowel uit het Brusselse als uit andere regio’s, ook over de grens.