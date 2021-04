Lego masters is meer een programma om op zondagnamiddag met een half oog te bekijken vanuit de zetel, terwijl de kinderen spelen op de mat en jij je afvraagt waarom je afgelopen nacht ook alweer zoveel moest drinken, schrijft redacteur Filip Van Ongevalle.

Een jaar afzondering doet vreemde dingen met een mens. We trekken massaal naar het Ter Kamerenbos voor een festival waarvan we weten dat het niet zal plaatsvinden, zoals de lemmingen die zich in de Disneyfilm ...