‘Queen voelt grote leegte’ na dood prins Philip, ‘maar blijft stoïcijns’

De dood van prins Philip laat bij de Britse koningin Elizabeth ‘een grote leegte achter in haar leven’. Dat heeft prins Andrew verklaard aan de Britse pers. ‘Ze blijft er wel ongelooflijk stoïcijns onder.’

Na een kerkdienst ter ere van de vrijdag overleden Britse prins Philip (hij werd 99 jaar) onthulde prins Andrew dat het 94-jarige staatshoofd, zijn moeder, verteld had dat de dood van haar man ‘een grote leegte’ bij haar nalaat. De twee waren 73 jaar getrouwd. Volgens Sky News vertelde prins Andrew aan journalisten dat de Queen ‘ongelooflijk stoïcijns’ blijft na zijn dood.

Aan andere reporters vertelde de tweede zoon van het paar nog dat de Queen de dood van haar echtgenoot een mirakel heeft genoemd. Vermoedelijk verwees die uitspraak naar het feit dat prins Philip vredig en kalm thuis is gestorven, dicht bij haar, en niet alleen in een ziekenhuis met strenge coronaregels. Eerder dit jaar was prins Philip nog een maand lang opgenomen in het ziekenhuis voor een infectie en een interventie aan het hart.

Prins Andrew (die in opspraak is gekomen tijdens het zedenschandaal rond zijn vriend Jeffrey Epstein) zei nog dat zijn vader een opmerkelijk man was. Zijn dood is ‘een groot verlies’. ‘Het is alsof de grootvader van de natie niet langer bij ons is.’

Over zijn moeder zei de 61-jarige prins ook nog: ‘Wij, haar familie en iedereen die dicht bij haar staat, verzamelen rond haar en verzekeren dat we er voor haar zijn, dat er veel steun is.’

Comeback Harry

Prins Philip wordt aanstaande zaterdag begraven. Intussen kijkt heel het land uit naar de terugkeer van prins Harry. Het zal de eerste keer zijn sinds het explosieve interview van hem en zijn vrouw Meghan Markle bij Oprah Winfrey, dat hij zijn koninklijke familie opnieuw ziet.

Daarin beschuldigde het koppel niet nader genoemde leden van de koninklijke familie van racisme. Markle zelf blijft in de VS, ze is zwanger en haar arts zou haar de vliegreis hebben afgeraden.

Voormalig premier John Major (conservatieven) omschrijft het overlijden van de Duke of Edinburgh als een ‘ideale gelegenheid’ om de familietwisten te begraven.