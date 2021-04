Waasland-Beveren flirt met degradatie na nederlaag tegen KV Kortrijk

Een klein uur kon Waasland-Beveren de droom intact houden, maar de naakte realiteit is dat de Leeuwen met 3-4 verloren van KV Kortrijk. Selemani velde het verdict en duwt Waasland-Beveren zo nog wat dichter bij de afgrond die 1B heet. Als Moeskroen nog één punt pakt, is de degradatie een feit.

Tegen Kortrijk moest Waasland-Beveren gaan voor de zege van de hoop. Met KVK en OH Leuven leken de Leeuwen alvast op papier een makkelijker programma te hebben dan Moeskroen, dat met Antwerp en Club Brugge nog twee kleppers treft. Bij Kortrijk was een driepunter ook meer dan welgekomen om de Kerels na de 0 op 12 mathematisch te verzekeren van het behoud.

Nicky Hayen trakteerde Luka Elsner al bij de start op een surprise du chef. Waasland-Beveren had de trukendoos boven gehaald en was in beroep gegaan tegen de schorsing van Vukotic, waarmee de Serviër dus toch speelgerechtigd was.

De verrassingsingreep kwam als een boemerang aan. In de derde minuut slaagde Vukotic er niet in goed te ontzetten en via het been van Gueye kwam de bal bij Gano terecht. Met zijn zesde van het seizoen stak hij zijn ex-ploeg nog wat dieper in de miserie.

Beveren leek niet van zijn melk en bouwde geduldig op. Eerst hield Ilic Vukotic van de gelijkmaker, die de bal tot bij Heymans duwde. Met een klare kijk vond hij Frey aan de eerste paal: 1-1.

Nervositeit

De thuisploeg bleef initiatief nemen. Waasland-Beveren gleed als een mes door boter door de Kortrijkse defensie. Frey met het hakje, maar Schrijvers trapte als een volleerde rugbyspeler ver boven de goal. Aan de overkant deed Gueye niet veel beter. Ook hij trapte pardoes over.

De nervositeit leek alleen maar te stijgen. Kortrijk loerde op de counter, Beveren had het meeste balbezit. Een minuut voor rust kreeg het ook waar het recht op had. Sinani met de vrijschop, weer Frey stond op de juiste plaats om binnen te koppen. Met zijn elfde van het seizoen toonde hij nog maar eens waarom hij zo belangrijk is. De hoop op de Beverse tribunes werd steeds meer voelbaar. Zou het? Ook zij wisten dat een zege o zo belangrijk was om nog uitzicht te hebben op de plek die recht heeft op de barrages.

Meteen na rust ranselde Jackers de gelijkmaker van Gano uit doel. Op de daaropvolgende hoekschop was het dan toch prijs. Gano legde panklaar voor De Sart, die met een beheerst schot raak trof. Met een Kortrijkse euforie-uitbarsting tot gevolg.

Net voor het uur schreeuwde Selemani het uit van de pijn na een schijnbaar onschuldige tackle van Schrijvers. Videoref Alen riep Lambrechts naar het scherm, een penalty was het gevolg. Selemani zette de elfmeter koelbloedig om.

In de 96ste minuut

Waasland-Beveren bleef vechten, maar de bal leek er niet meer in te willen. Aan de overzijde liet Kortrijk het evenzeer meermaals na om de wedstrijd helemaal dood te maken. De thuisploeg kreeg in de laatste minuut nog een strafschop nadat er contact was tussen Derijck en Efford. Frey vervolledigde daarop zijn hattrick.

En nog was deze spektakelmatch niet gedaan. Nadat eerder Dewaele, De Sart (2x) en Selemani nalieten om de vierde goal voor Kortrijk te maken, slaagde die laatste er uiteindelijk toch nog in. In de 96ste minuut stonden de 3-4-cijfers op het bord.

Als Moeskroen nog één punt pakt, is de rechtstreekse degradatie onafwendbaar. Morgen weten we of dit al dan niet de laatste wedstrijd van Waasland-Beveren in 1A op de Freethiel was.