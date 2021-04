Nederland experimenteert met massa-evenementen: ‘Risico op besmetting niet groter dan thuis’

‘Theaters, concertzalen en congreshallen kunnen nu al veilig open. Zonder afstandsregels, maar met verplichte coronatesten.’ Dat concluderen onderzoekers van Fieldlab Evenementen, dat in samenwerking met de Nederlandse overheid en wetenschappers onderzoekt hoe events weer coronaproof kunnen plaatsvinden.

Hoewel in de Nederlandse ziekenhuizen de afdelingen intensieve zorg kreunen onder een recordaantal coronapatiënten, maakt Fieldlab Evenementen zich sterk dat theaterzalen en congreshallen op een veilige manier de deuren kunnen openen voor het grote publiek (of toch de helft van dat grote publiek).

Afgelopen maanden vonden bij onze noorderburen enkele proefevenementen plaats, zoals een cabaretvoorstelling, een congres, een dancefestival, voetbalwedstrijden en een optreden van André Hazes. Die evenementen kregen toelating van de overheid om de coronaregels bewust te overtreden. Meer nog: ze vonden plaats in samenwerking met de overheid. Fieldlab moest namelijk onderzoeken hoe grote evenementen op een veilige manier kunnen plaatsvinden terwijl er een pandemie aan de gang is. Wetenschappers legden de bezoekers voorwaarden op en monitorden hun gedrag en het bijbehorende besmettingsrisico. Zo hielden ze nauwlettend in de gaten hoeveel onderling contact bezoekers hadden, of ze hun mondmasker ophielden en wat het zuurstofgehalte in de zaal was.

Bemoedigend

De eerste resultaten van de Fieldlab-experimenten zijn bemoedigend. Volgens de onderzoekers is de kans op coronabesmetting op een evenement net zo groot als thuis. Uiteraard op voorwaarde dat bepaalde maatregelen worden gerespecteerd. Belangrijkste regel: enkel bezoekers die een negatieve coronatest kunnen voorleggen, mogen binnen.

Volgens de onderzoekers zouden evenementen binnen weer door kunnen gaan, zelfs wanneer het aantal coronabesmettingen in de samenleving hoog is. ‘Het risico op besmetting gaat enorm omlaag doordat er getest wordt, en ook doordat mensen op een vaste plek zitten en een masker dragen.’

De resultaten zijn gebaseerd op een congres op 15 februari en een voorstelling van cabaretier Guido Weijers op 20 februari, allebei in het Beatrix Theater in Utrecht. Op deze evenementen heeft volgens Fieldlab geen enkele besmetting plaatsgevonden. Een medewerker van Fieldlab testte na het congres wel positief, maar zou volgens bron- en contactonderzoek nog niet besmettelijk zijn geweest op de dag van het congres. Het is nog wachten op de resultaten van de andere proefevenementen.

Fieldlab vraagt de Nederlandse regering nu om evenementen die binnen plaatsvinden zo snel mogelijk weer op te starten. Hun voorstel is om slechts de helft van de capaciteit van de zalen te gebruiken wanneer de algemene besmettingscijfers hoog zijn, zoals nu het geval is. Ze raden ook aan mondmaskers te verplichten. De onderzoeksresultaten liggen voor bij het Outbreak Management Team, dat de regering adviseert bij de bestrijding van een epidemie.

Jambon kijkt mee

Vlaams minister voor Cultuur Jan Jambon (N-VA) zei eerder al dat hij aan de slag wil gaan met de analyses van de Nederlandse testevents. Hij wil bestuderen of ze kunnen helpen om ook onze culturele en evenementsector weer op te starten.

Nederland houdt nog niet op met experimenteren. De Efteling gaat op 24 april open voor 8.000 bezoekers. Voor u zich naar de telefoon of site rept: u kunt geen ticket reserveren. Het pretpark nodigt zelf trouwe bezoekers uit.