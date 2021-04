KRC Genk heeft ticket voor play-off 1 te pakken

Een oppermachtig KRC Genk legde ook in de derde derby van het seizoen STVV over de knie. De klinkende 4-0-zege geeft Racing ook zekerheid over een ticket voor play-off 1.

Geen late manoeuvres of onverwachte schijnbewegingen in de aanloop naar de derby. John van den Brom gaf Lucumi, terug uit schorsing, de voorkeur op McKenzie. Peter Maes verving de geblesseerde Pius door Teixeira, terwijl Colidio aan de kant bleef ten voordele van de 19-jarige Jarne Steuckers, die van de U11 tot de U15 bij KRC Genk voetbalde.

Dodelijk misverstand

Ook al speelden de Kanaries hun derde wedstrijd in iets meer dan een week, toch probeerden ze in de openingsfase de thuisploeg vast te zetten. Dat lukte zelfs een kwart van de een gezapig gestarte wedstrijd. Tot een pijnlijk misverstand vier dolle en dodelijke Genkse minuten inleidde. Een prima pass van Steuckers richting Cacace werd onderschept door… De Ridder. Zijn balverlies lanceerde Ito op rechts, de snelle en scherpe voorzet ging nog voorbij het duellerende duo Onuacho-Teixeira maar de goed gevolgde Bongonda was Hashioka meters te snel af en legde zelfs met rechts makkelijk binnen: 1-0.

Rijp voor slachtbank

De openingstreffer legde de wedstrijd meteen in een beslissende plooi. Terwijl KRC Genk de rechtervoet plots vol op het gaspedaal plaatste, sijpelde bij de bezoekers de energie weg. Aanvoerder Bryan Heynen, die met maatje Hrosovsky opnieuw heerste op het middenveld, zorgde al snel voor de 2-0. Hij ving een lange bal rustig op met de borst, zocht en vond met (opnieuw) Ito een aflossingspunt en hamerde de bal staalhard onder de deklat binnen: 2-0.

De Kanaries, die een hinkende aanvoerder De Ridder zagen afhaken, leken rijp voor de slachtbank. Ook de derde Genkse goal liet niet lang op zich wachten. Onuachu toonde zich bij de opzet en afronding van een aanval maar het was Thorstvedt, die na een sliding van Buatu Schmidt in gebreke vond: 3-0.

Penaltymisser

Had scheidsrechter Boucaut een beetje medelijden met de bezoekers? Hij kende STVV in elk geval een strafschop toe na een lichte duw van Cuesta in de rug van Mboyo. Maar ook van op elf meter kon Suzuki de Truiense dag niet opfleuren. Brustemnaar Maarten Vandevoordt stopte zijn te centraal gemikte strafschop met de voet.

Nee, de spanning was al lang voorgoed uit de match verdwenen. Deze derby, een spel van kat en muis, zou de gemoederen nooit doen oplaaien. Het maakte het plezier voor de Genkse fans aan hun televisie er niet minder om. Zeker niet toen Onuachu er op aangeven van Thorstvedt vlak na rust 4-0 van maakte.

Ito valt uit

Toch kwam er voor thuiscoach John van den Brom nog een smet op de afgetekende derbyzege. Heel Genk houdt zijn hart vast, nadat Ito na een onschuldig duel met een pijnlijke grimas naar de linkerlies greep en om een vervanging vroeg. Zeker nu de bekerfinale tegen Standard al over twee weken op het programma staat.

Met het oog op de slotmatch van de reguliere competitie, wanneer Genk op Antwerp nog een gooi kan doen naar de tweede plaats, haalde Van den Brom Onuachu, Thorstvedt en Heynen voortijdig naar de kant. Zij staan, net als Hrosovsky en Kouassi, op één gele kaart van een schorsing.

Omdat Bongonda nog een goeie kans miste en van op afstand de dwarslat viseerde, kon STVV de schade tot 4-0 beperken. Volgende zondag sluit een thuismatch tegen Anderlecht het seizoen van de Kanaries al af, voor KRC Genk kan het nu allemaal écht beginnen. In de topper op Antwerp vallen al belangrijke punten te pakken met het oog op play-off 1, die nog vooraf wordt gegaan door de bekerfinale. Kan Racing de huidige topvorm vasthouden, dan kunnen het nog twee heerlijke maanden worden.