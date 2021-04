Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kan de horeca nog steeds geen verlossend nieuws geven. Hij wil nog niet zeggen of de cafés en restaurants al dan niet zullen mogen heropstarten op 1 mei. Het reisverbod zou wel worden opgeheven vanaf 19 april.

Minister Vandenbroucke liet zich in de studio van VTM niet verleiden tot klare taal over de horeca. Volgende woensdag vindt een nieuw Overlegcomité plaats en dus is de vraag of daar versoepelingen zullen worden aangekondigd. Het aantal coronabesmettingen daalde de voorbije dagen, maar in de ziekenhuizen is het nog altijd alle hens aan dek. Vandenbroucke maakte in Het Nieuws meteen duidelijk dat dit laatste de belangrijkste graadmeter is om al dan niet te versoepelen. ‘We mogen niet pokeren met de draagkracht van onze ziekenhuizen. Dat brengt de gezondheidszorg voor iedereen in gevaar.’ Momenteel zijn er slechts 114 intensieve bedden vrij in ons land. ‘Dat is nog veel te riskant.’

Of dit betekent dat de geplande opening van de horecazaken op 1 mei hiermee op de helling komt, zoals ook coronacommissaris Pedro Facon al suggereerde, wilde Vandenbroucke niet expliciet bevestigen. De minister beklemtoonde dat de opening vooral veilig zal moeten gebeuren, zodat de ziekenhuizen niet overbelast raken.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) laat weten verbaasd te zijn dat er nu al wordt opgeroepen om de geplande heropening uit te stellen. ‘Dit zorgt voor onnodige paniek. Het is tijd om data om te zetten in daden. 1 mei is een mijlpaal in de heropbouw van de economie.’

Minister Vandenbroucke ziet het rooskleuriger in voor de reissector. Hij zegt ervan uit te gaan dat het verbod op niet-essentiële reizen tot en met 18 april niet zal worden verleng. Wel komen er controles en sancties voor mensen die zich niet laten testen bij terugkeer uit een rode zone, waarschuwde hij.

Ook voor wat het onderwijs na de paasvakantie betreft, gaat Vandenbroucke ervan uit dat er vanaf 19 april weer les wordt gegeven. ‘Dat is altijd een topprioriteit geweest. De extra week paasvakantie was een uitzondering.’ Maar de minister wilde zich niet uitspreken over hoe er les zal worden gegeven: met fysieke aanwezigheden in de klas of via afstandsonderwijs.

Tot slot ging hij dieper in op de zogenaamde ‘versoepelingen’ voor mensen die al een vaccin gekregen hebben. Vandenbroucke heeft daarover advies gevraagd. Hij beklemtoont dat het niet gaat om privileges zoals op café mogen of niet. ‘Het gaat bijvoorbeeld over grootouders die volledig gevaccineerd zijn, mogen zij hun kleinkinderen zien of niet? Of over zorgpersoneel dat gevaccineerd is en aan stervensbegeleiding doet: moeten zij hun mondmasker blijven dragen of niet?’

De minister verwacht dat de belofte dat tegen eind deze maand alle 65-plussers een eerste prik van een coronavaccin zullen gekregen hebben, stand houdt. (asd)