Het bedrijf Neuralink van Elon Musk heeft vrijdag beelden gedeeld van een aap die spelletjes speelt via hersenimplantaten. Het doel van dit experiment is om verlamde personen een computer of smartphone te laten besturen met hun hersenen. Bekijk in de video hierboven hoe de negenjarige makaak Pager spelletjes speelt met enkel gedecodeerde neurale activiteit.