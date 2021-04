NSZ vindt het nog te vroeg om aan noodrem te trekken voor heropening horeca

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is verbaasd dat er nu al wordt opgeroepen om de geplande heropening van de horeca op 1 mei uit te stellen. ‘Het is tijd om data om te zetten in daden. 1 mei is een mijlpaal in de heropbouw van de economie. Het is nog te vroeg om dit plan te laten schieten. De cijfers kunnen nog gunstig evolueren. Dit zorgt voor onnodige paniek’, klinkt het zondag.

Veel zelfstandigen, waaronder de horeca, zijn nu al meer dan 200 dagen gesloten. Dit kan volgens het NSZ niet worden genegeerd. ‘Afspraken zijn afspraken en als de scholen volgens afspraak terug mogen openen, dan mogen de horeca – en andere sectoren – dat ook. De heropening van de horeca is een complexe logistieke puzzel die niet in één dag gelegd kan worden’, aldus de ondernemersorganisatie.

Het NSZ vraagt dan ook om vast te houden aan de geplande heropening op 1 mei en ‘geen dag later’. ‘En het is ook niet zo dat de ene versoepeling de andere kan uitsluiten. Terrassen veilig openen moet bijvoorbeeld ook kunnen, zoals in Luxemburg. Als gunst om het grote verlies te compenseren, niet als verplichting en met behoud van steun. Het krediet bij de zelfstandige is op. De woede en het onbegrip is groot. Als het Overlegcomité woensdag alsnog afstapt van heropening, moet er uniform meer financiële steun worden vrijgemaakt’, klinkt het nog.