Weerbericht | Koud en mogelijk smeltende sneeuw

Het is zondagochtend nog zwaarbewolkt, met perioden van lichte neerslag. In Laag- en Midden-België kan er lokaal wat smeltende sneeuw vallen. In de namiddag wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen, maar in het zuidoosten van het land gaat de regen over in smeltende sneeuw en op de Ardense hoogten zelfs in sneeuw. De maxima liggen tussen 2 à 3 graden in de Ardennen en 8 graden in het westen, zo verwacht het KMI.

Zondagnacht wordt het eerst droog met geleidelijk overal opklaringen. Tijdens het tweede deel van de nacht neemt in de kuststreek de bewolking opnieuw toe met kans op (winterse) buien. In het binnenland gaat het vriezen met minima van 0 tot -6 graden. Aan zee liggen de minima rond +3 à +4 graden.

Maandag wordt het, na een koude ochtend met vrieskou in het binnenland, wisselend bewolkt met enkele buien die ook in Vlaanderen een winters karakter kunnen aannemen. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten droog en zonniger, meer landinwaarts zijn er meer wolken met intensere buien. Het wordt fris met maxima tussen 3 graden in de Hoge Venen en lokaal 8 in het westen van het land.

Dinsdagochtend is het opnieuw koud met temperaturen in het binnenland rond of net onder het vriespunt. Het blijft meestal droog met een afwisseling van stapelwolken en opklaringen. De maxima liggen tussen 4 en 10 graden.

Woensdag ontwikkelt zich in het binnenland stapelbewolking, maar op een lokaal buitje na blijft het droog. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden in het centrum en het westen van het land. Donderdag blijft het overwegend droog en wordt het, na een andermaal koude ochtend, wisselend bewolkt met zon en stapelbewolking. De maxima liggen tussen 5 en 11 graden.