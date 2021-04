Regisseur Chloe Zhao wint prestigieuze DGA-award voor ‘Nomadland’

Nomadland, de film van regisseur Chloe Zhao, won zaterdag de prestigieuze regieprijs van het Directors’ Guild of America (DGA). Een DGA-award geldt als ernstige indicatie voor de Oscars.

De regisseur wijdde haar overwinningstoespraak aan het eren van haar mede-genomineerden. ‘Ik wil jullie bedanken dat jullie me zoveel geleerd hebben en me hebben gesteund. Jullie hebben deze reis zoveel specialer gemaakt’, klonk het bij de 39-jarige Zhao, voorheen bekend van haar film The Rider, via videoconferentie.

Tot nu toe won slechts één vrouw de prijs voor de beste regie bij de DGA-awards. Dat was Kathryn Bigelow voor The Hurt Locker in 2009.

De DGA-awards gelden als een goede graadmeter voor de Oscars, die uitgereikt worden op 25 april. De winnaar van de DGA-awards haalde in de laatste 15 jaar maar liefst 13 keer een Oscar binnen.