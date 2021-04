AA Gent lonkt naar play-off 2 na ruime 4-0-zege tegen Charleroi

Hein Vanhaezebrouck vraagt, AA Gent draait. De coach van de Buffalo’s wilde na de nederlaag tegen Standard een antwoord van zijn spelers en kreeg dat ook tegen Charleroi. Na een ruime 4-0-zege heeft Gent de eventuele kwalificatie voor play-off 2 volgende week in eigen handen.

Voor zaterdagavond was het al van 15 februari dat een andere speler dan Roman Yaremchuk nog eens een veldgoal wist te maken voor AA Gent. Tegen Charleroi was het al na vier minuten van dat. Odjidja opende goed op Castro-Montes, die de bal via Tissoudali bij Bezus kreeg. Met een afgeweken schot verwees de Oekraïner de statistiek naar de prullenmand.

Hein Vanhaezebrouck vroeg afgelopen week een reactie van zijn spelers na de match tegen Standard. En die kreeg hij. De Buffalo’s starten verschroeiend tegen Charleroi. Drie minuten na de openingsgoal stond de 2-0 al op het bord. Na geharrewar voor het doel van Descamps werd Bezus neergehaald in de zestien. De Oekraïner zette zich zelf achter de bal en miste – in tegenstelling tot zijn landgenoot Yaremchuk vorige week – niet. Boem, pats, weg penaltycomplex.

Bezus, die op het Gentse middenveld Sven Kums verving, was overigens niet de enige nieuwe naam bij de Buffalo’s. Tarik Tissoudali kwam na enkele matchen op de bank in de plaats van Laurent Depoitre, Bruno Godeau verving achterin de geschorste Ngadeu.

Naast enkele nieuwe namen zorgde Vanhaezebrouck overigens ook voor een nieuwe formatie. Hij ruilde zijn gebruikelijke 3-5-2 in voor een 4-4-2. In balverlies knepen Castro-Montes, Odjidja, Bezus en Owusu allen naar binnen om Charleroi te overtroeven op het middenveld. Dat plannetje werkte. Charleroi kreeg tot halfweg de eerste helft amper voet aan de grond. Daarna herstelden de Zebra’s het evenwicht, al gaf Gent ook in de betere periode van de bezoekers amper iets weg.

Probleem was dat Gent na zijn vroege goals in balbezit nog weinig creëerde. De jongens op het middenveld mochten wel gaan zwerven, wat resulteerde in enkele goeie combinaties en chaos in de verdediging van Charleroi. Maar in de zone van de waarheid stokte het te vaak, waardoor grote kansen uitbleven.

Exponent van de offensieve onmondigheid was Tarik Tissoudali. De Nederlandse creatieveling liet zich veel te weinig betrekken in het spel. Als hij dan toch eens aan de bal kwam, verslikte hij zich in zijn dribbel.

Charleroi fel uit de kleedkamer

Belhocine wist dat er iets moest gebeuren en hield met Jules Van Cleemput een verdediger in de kleedkamer bij de rust. Met Lukasz Teodorczyk kwam er een aanvaller in de plaats. De Carolo’s begonnen bijna even verschroeiend aan de tweede helft als de thuisploeg aan de eerste, alleen bleef de aansluitingstreffer uit. Ilaimaharitra zag zijn schot van de lijn gekeerd, Nicholson kopte maar net over en Kipré zag zijn goal afgekeurd na een duwfout. AA Gent haalde opgelucht adem.

Waar Gent in het verleden geregeld het deksel op de neus kreeg na morsen met de kansen, strafte het nu zelf het geknoei van Charleroi genadeloos af. Na een goeie counter iets voorbij het uur bediende Odjidja Tissoudali precies op het juiste moment. De Nederlandse Marokkaan twijfelde niet en trapte keihard in de korte hoek. Een knap antwoord na zijn makke eerste helft.

Even leek Charleroi nog voor de eerredder te zorgen. Gholizadeh mocht op wandel in de zestien van de thuisploeg en trapte de bal met een rollertje voorbij Bolat. Zijn goal werd evenwel afgekeurd. Nicholson hinderde het zicht van Bolat vanuit buitenspelpositie. Een terechte interventie van de VAR.

Na de 3-0 kwam Gent nooit meer in de problemen. De thuisploeg maakte er zelfs nog 4-0 van. Na een knappe een-twee tussen invallers Depoitre en De Bruyn werkte die laatste de bal voorbij Descamps. Een opsteker voor de jonge Belg, die zijn comeback maakte na maanden blessureleed. De Buffalo’s springen zo naar plaats negen en kunnen de top acht ruiken. Volgende week winnen op bezoek bij Zulte Waregem en het ticket voor play-off 2 is binnen.