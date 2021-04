Gewezen SP-voorzitter Fred Erdman overleden

Fred Erdman, gewezen voorzitter van de socialistische partij SP, is zaterdag onverwachts overleden. Dat meldt Vooruit zaterdagavond in een persbericht. ‘We verliezen een gedreven socialist’, treurt huidig partijvoorzitter Conner Rousseau.

Fred Erdman, geboren op 13 augustus 1933 in Antwerpen, zetelde twaalf jaar als Senator en vier jaar als Kamerlid voor de socialistische partij. Van 1998 tot 1999 was hij voorzitter van de partij. Hij moest Louis Tobback vervangen, die na de ontsnapping van Marc Dutroux Johan Vande Lanotte was opgevolgd als minister van Binnenlandse Zaken.

In oktober 1998 werd hij op een partijcongres in Gent ook officieel verkozen als partijvoorzitter. Hij was de enige kandidaat en haalde 98 procent van de stemmen, maar bleef niet lang in functie. Na de verkiezingsnederlaag van 13 juni 1999, nochtans de eerste verkiezing waarbij hij rechtstreeks verkozen werd, deed hij een stap opzij.

Erdman werkte meestal op de achtergrond en beschouwde lange tijd zijn werk als advocaat als hoofdzaak. Hij maakte niettemin indruk met zijn degelijkheid en dossierkennis. Dat overtuigde de partij ervan hem in 1988 te coöpteren als senator. Ze deed dat opnieuw in 1991 en 1995. In de senaat werd Erdman gewaardeerd voor zijn technisch-juridische kennis. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de euthanasiewet.

In januari 2007 kwam Erdman voor het laatste keer op het publieke forum terecht. De Antwerpenaar, die eerder al juridisch adviseur van de partij was geweest tijdens het Agusta/Dassault-omkoopschandaal, trad op als raadsman van prins Laurent van België in een geruchtmakend fraudeproces, het zogenaamde Marineschandaal.

Erdman was de zoon van een uit Polen ingeweken joodse vader die in de diamantsector werkte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dook hij twee jaar onder. Later studeerde hij politieke en diplomatieke wetenschappen aan de ULB en was als doctor in de rechten vanaf 1961 actief als advocaat.

‘Hij is een politiek icoon in de strijd voor een solidaire, rechtvaardige, en vrije samenleving. Fred Erdman stond aan de wieg van zevenenveertig wetten waaronder de euthanasiewet, de verstrengde antiracismewetgeving, de soepele echtscheidingswet en de hervorming van Justitie’, meldt Vooruit.