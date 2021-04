‘The Social House’ kapt ermee na doodsbedreigingen

Er kwam eerder al kritiek op de internetreeks ‘The Social House’, waarin acht Vlaamse influencers een tijdje samen leefden in een vakantiehuis, maar de discussie escaleerde. Volgens productiehuis Wünderbaar kregen de deelnemers doodsbedreigingen. Vrijdag vuurden ‘ongewenste bezoekers’ zelfs vuurwerkpijlen af op het huis.

‘The Social House’ was sinds maandag te volgen via YouTube en andere sociale media. Nogal wat jongeren vonden het fout dat de influencers met acht in een huis leuke dingen konden doen, terwijl anderen zich aan de coronamaatregelen moeten houden. Ook het gebrek aan diversiteit onder de deelnemers irriteerde een aantal van hen.

Influencer Flo Windey kon zich vinden in hun opmerkingen, sloeg mea culpa en stapte uit het programma. De makers kondigden daarop een pauze van twee dagen aan. Nu verlaten ook de andere influencers het vakantiehuis.

‘De online kritiek veranderde de laatste dagen in regelrechte online haat die alle grenzen overschrijdt met doodsbedreigingen naar de bewoners en haat naar hun geliefden’, staat in een boodschap op Instagram. ‘Ondertussen kregen we ook ongewenste bezoekers aan The Social House, inclusief vuurwerkpijlen die op het huis werden afgevuurd.’

‘Dat was de druppel voor ons’, zegt Roel Sweron van Wünderbaar. ‘De veiligheid en het mentale welzijn van de creators staan boven alles. We moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen.’ Een klacht bij de politie wordt onderzocht. ‘We gaan alle nodige zaken verzamelen en bekijken hoe we dat aanpakken.’ De politie passeerde al vaker aan het huis in het West-Vlaamse Westouter.

Het productiehuis begraaft het programma niet definitief, maar wil het hernemen als de coronamaatregelen worden versoepeld. ‘De negatieve reacties overheersten de laatste dagen, maar we hebben ook enorm veel positieve reacties gekregen van mensen die willen dat we doordoen. We mogen niet toegeven aan de haat’, zegt Sweron.