KV Mechelen doet na doelpuntrijke zege tegen Zulte Waregem weer mee voor play-off 2

Zulte Waregem heeft door een 4-2-nederlaag op bezoek bij KV Mechelen de kans laten liggen om zich te verzekeren van een plekje in de top acht. Door de zege behoudt KV Mechelen een waterkansje op Play-off 2. Zulte Waregem zal volgende week tegen KAA Gent vol aan de bak moeten om de achtste plaats veilig te stellen.

Van een eindeseizoenswedstrijd kon geen sprake zijn in het AFAS Stadion, want voor beide ploegen stond nog steeds een plekje in de top acht op het spel. Al leek vooral KV Mechelen dat te beseffen, want meteen nam de thuisploeg het initiatief. De mogelijk allerlaatste thuiswedstrijd van Steven Defour, die in de basis stond, en de bijhorende afscheidsspeech van de stadionspeaker aan zijn adres leken de Mechelaars te inspireren.

Storm-achtige eerste helft

Vooral Nikola Storm toonde zich erg bedrijvig bij de thuisploeg. In elke Mechelse aanval, en dat waren er toch heel wat in de eerste helft, had de winger een voet. Zijn eerste plaatsbal ging nog naast, maar even later was er een uitstekende save van Bostyn nodig om hem van de openingsgoal te houden. Diezelfde Bostyn redde even later ook goed op een poging van Schoofs. Dat Zulte Waregem bij een zege zijn plek in de top acht kon veiligstellen, was er niet aan te zien. De bezoekers speelden amper iets klaar.

Bij de derde Mechelse reuzenkans was het wel raak en opnieuw vertolkte Storm de hoofdrol. Hij zette de actie zelf op, vond Mrabti in de vrije ruimte en werkte diens voorzet ook keurig af. De ban was gebroken en KV Mechelen ging gewoon door op zijn elan. Dat resulteerde ook meteen in de 2-0. En je raadt het nooit, maar opnieuw was het Storm die de netten bol zette. Al verdient vooral Rob Schoofs alle lof voor deze goal, want de manier waarop hij zijn teammaat met een subtiel lobje door de buitenspelval loodste, was erg knap. Zulte Waregem hing in de touwen en Dury greep nog voor de rust in: in een poging om het tij te doen keren, gooide hij de lange aanvaller Tomas Chory in de ploeg. Een erg zwak acterende Kainourgios was het kind van de rekening.

Bruno maakt het spannend

Met de Tsjech leek het in de tweede helft toch iets beter te gaan bij Zulte Waregem. Het herstelde langzamerhand het evenwicht en ging op zoek naar de aansluitingstreffer. En iets voorbij het uur viel die ook: Bruno kon een kopbal van Seck in doel verlengen: 2-1.

Kregen we een zoveelste remonte van Zulte Waregem? Het antwoord op die vraag leek snel te volgen: neen. Laurens De Bock ging drie minuten later immers onder de bal door en gaf zo Ferdy Druijf vrije baan naar doel. Oog in oog met de doelman faalde de Nederlander niet.

Wedstrijd gespeeld zou je dan denken, maar met dit Zulte Waregem ben je dit seizoen nooit klaar: opnieuw was daar immers Gianni Bruno die met zijn negentiende goal van het seizoen de spanning terug in de wedstrijd bracht.

Al was de Waregemse hoop net als een kwartier eerder van korte duur. Dit keer was het Igor De Camargo die twee minuten na de Waregemse goal de score terug uitdiepte. Nadat Wouter Vrancken een geëmotioneerde Steven Defour nog een applausvervanging gunde, ging Essevee nog met de moed der wanhoop op zoek naar een goal. Zonder resultaat, want Bruno trapte in de slotfase nog een strafschop over.

Zulte Waregem profiteert door de nederlaag niet van het puntenverlies van OH Leuven en moet zo volgende week tegen KAA Gent in een rechtstreeks duel zijn plek in de top acht veiligstellen. Ook KV Mechelen blijft door deze zege in de running, al heeft het zijn lot niet meer in eigen handen.