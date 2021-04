Cercle Brugge redt zichzelf van rechtstreekse degradatie en wint met tien man tegen OHL

Cercle Brugge heeft drie zeer belangrijke punten gepakt tegen OH Leuven. Net als vorige week moest Cercle meer dan een uur met tien man spelen, maar het scoorde wel drie keer tegen een slap OH Leuven dat nu Play-Off 2 meer dan waarschijnlijk mag vergeten: het werd 3-0. Cercle kan zo maandagavond zeker zijn van het behoud als Moeskroen niet wint van Antwerp, De Vereniging ontloopt in elk geval al rechtstreekse degradatie.

Net als op veel andere velden mochten 35 jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) de wedstrijden bijwonen. Een initiatief van de Pro League omdat ze in normale omstandigheden geen matchen kunnen volgen. Cercle miste de man die ze vorige week op voorsprong bracht tegen Beerschot. Giulian Biancone kreeg nadien zijn vijfde gele kaart en was geschorst. Dat was normaal ook het geval voor Velkovski na zijn rode kaart van vorige week, maar Cercle tekende twee keer beroep aan en de Bulgaar bleek zowaar speelgerechtigd.

Net als in de (gewonnen) bekermatch in Leuven zette Yves Vanderhaeghe de ervaren Jérémy Taravel na vele weken weer achterin. De Fransman speelde in een zetel, want Leuven kwam de eerste twintig minuten maar bleekjes voor de dag. Cercle vloog er vol overgave in en zette OHL onder ferme druk. Een slordigheidje van Romo leverde in de eerste vijf minuten ei zo na de 1-0 op via Ugbo.

Brys miste Malinov en zette Asante in zijn plaat terwijl Tamari de voorkeur kreeg op Schrijvers, die ook bij OHL maar moeilijk zijn draai vindt. Bij Cercle draaide het wel goed. Van Der Bruggen moest op het middenveld de met zijn hamstrings sukkelende Lopes vervangen, maar deed dat prima. Zijn eerste poging op doel kon Romo echter niet in de problemen brengen. Er zat meer effect op het schot van de jonge Deman, maar de bal vloog nipt naast.

Een voorsprong was niet onverdiend geweest voor Cercle, en ook aangewezen. Want sinds hun verleden in 1B weten ze bij groen-zwart dat Marc Brys een geslepen coach is en je nooit klaar bent met zijn ploeg. Terwijl de aprilse grillen voor onophoudelijke regen zorgden, waren er uit het niets uitbraken van Henry en Jemelka die telkens een corner opleverden.

Rood voor Hoggas

Cercle is een van de jongste ploegen in Europa, talentvol maar ook vaak onbezonnen. Het kostte de Bruggelingen al veel punten, maar ook de meer ervaren jongens zijn niet vrij van zonde. De tackle op kniehoogte van Velkovski vorige week was dom en nu was het Kevin Hoggas die het nodig vond om zijn arm in het gezocht van Asante te plaatse. VAR Wesley De Cremer riep Lothar D’Hondt naar de monitor en die had niet veel tijd nodig om rood te trekken. Een zware sanctie, maar Cercle moest net als vorige week wel weer meer dan een uur met tien man verder. Toen stond het al 1-0 voor, dit keer moest het nog op zoek gaan naar die goal.

Met tien man lukte dat zowaar beter dan met elf. Kort voor de rust, het kon op geen beter moment, kwam Cercle op voorsprong. Wie anders dan topscorer Iké Ugbo brak de ban na een goede loopactie van Deman. Een spits die het verschil kan maken is altijd makkelijk als je knokt voor het behoud. Het was de veertiende goal van Ugbo dit seizoen, en straks wordt hij allicht grof wild op de transfermarkt.

Romo valt uit

De Leuvense doelman Romo had zich in de eerste helft al een paar keer moeten laten verzorgen en bleef voor het tweede luik in de kleedkamer. Zijn vervanger Thamsatchanan kreeg weinig werk, want OHL besefte dat er iets moest gebeuren. Brys bracht ook Schrijvers in, die al snel de paal trof. Maar Cercle hield het hoofd koel en bleef op de been. Meer zelfs, het verdubbelde de voorsprong.

Een schot van Velkovski werd afgeblokt, maar Ugbo scoorde in de rebound zijn vijftiende doelpunt. De achtste plaats en Play-Off 2 waren plots heel ver weg voor Leuven. Brys had na de zege van Standard op Eupen al aangegeven dat zijn ploeg een zes op zes nodig had. Maar wie zelfs tegen tien man en een ploeg die vecht tegen de degradatie twee goals slikt, kan zich maar beter niet te veel illusies maken.

Mercier, die tegen zijn ex-ploeg in de tweede helft iets beter voor de dag kwam dan in de eerste, was twee keer dicht bij de aansluitingstreffer, maar echt bibberen en vrezen moest Cercle nooit. Sinds Yves Vanderhaeghe er op de bank zit spelen ze ook veel realistischer. Ze zakten perfect in om dan op de counter uit te breken. Brys probeerde wel nog wat bij te sturen met een paar wissels, maar niks hielp. Integendeel, het werd zelfs 3-0 toen verloren zoon Taravel de corner van Velkovski binnenkopte. OHL zocht met de moed der wanhoop de aansluitingstreffer, maar ook Didillon had een sterke dag.

Cercle moet nu wel nog even het resultaat van Moeskroen maandag tegen Antwerp afwachten. Maar als de grensploeg niet wint, is men maandag al zeker van het behoud en wordt de derby tegen KV Oostende voor De Vereniging nog eens een echte galamatch. Cercle kan al zeker niet meer laatste worden en ontloopt dus de rechtstreekse degradatie. Voor OHL dreigt het seizoen nu echt wel in mineur en dus zonder prijzen te eindigen.