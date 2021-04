Primoz Roglic pakt eindzege in Ronde van het Baskenland terwijl Fransman Gaudu de slotrit wint

David Gaudu (Groupama-FDJ) heeft de slotrit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Fransman klopte Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in de sprint in Usartza. De Sloveen pakte wel de zege in het eindklassement. Een bijzonder sterke Mauri Vansevenant maakte andermaal indruk bergop.

Na de dubbelslag van Deceuninck-Quick Step gisteren werd het peloton een korte rit van 111 kilometer voorgeschoteld, met zeven gecatalogiseerde klimmetjes op het programma. Het hoeft geen betoog dat het vuurwerk snel in gang gestoken werd. Hugh Carthy opende de debatten en kreeg een elitegroepje van klimmers mee: Omar Fraile, Enric Mas, Richard Carapaz, Antwan Tolhoek, Ben O’Connor en Patrick Bevin. De groep bleef aandikken in verschillende schuifjes, maar de meest spectaculaire move kwam toch van Marui Vansevenant. De jongeling reed in één ruk het gat van een minuut dicht richting de leiders op de Elosua-Gorla, 9,6 kilometer aan 5,7 procent.

Oorlog in de afdaling

Uiteindelijk maakten veertien renners deel uit van de ontsnapping, maar door een snelle afdaling van de Elosua-Gorla in het peloton bleef de voorsprong beperkt. Die afzink zorgde voor oorlog, want een groepje met leider Primoz Roglic, Alejandro Valverde, David Gaudu, Alex Aranburu, Ion Izagirre en Gino Mäder brak zich los. Tadej Pogacar en Marc Hirschi moesten in het verweer om hun leider Brandon McNulty weer naar voren te brengen, want het groepje met Roglic reed naar de ontsnapping toe. Daar had de Sloveense nummer twee van de Tour nog Sam Oomen en Antwan Tolhoek bij zich om te werken.

Op de steile Krabelin ging het te snel voor McNulty, Pogacar liet de Amerikaanse leider zonder veel twijfel achter. Roglic ramde het groepje uiteen, Vansevenant hing even aan de elastiek en moest uiteindelijk lossen terwijl enkel Gaudu en Carthy mee over de top geraakten met de ontketende Sloveen. De West-Vlaming zette zich uiteindelijk in een groepje met Roglic, Valverde, Landa, Yates en anderen. De leiders hadden één probleem: het was nog 44 kilometer tot de finish. Het drietal draaide echter uitstekend rond, waardoor de achtervolgers van zes en nadien elf niet dichterbij kwam. Pogacar leidde daar de dans, maar werd telkens pootje gelapt door Jonas Vingegaard die de vlucht van Roglic beschermde.

Usartza

Op de steile slotklim ging de druk van achteruit plots omhoog. Gaudu sprong weg, Roglic moest even temporiseren maar liet uiteindelijk Carthy achter. Het strakke tempo van Pogacar, op een wel héél drukbevolkte slotklim, kostte de kop van een zwoegende Vansevenant. Gaudu mocht de rit winnen, terwijl ook Roglic vierde als eindwinnaar. Zijn ploegmaat Jonas Vingegaard werd tweede in het eindklassement, terwijl Mauri Vansevenant tiende werd in de slotrit.