Met een negatieve coronatest naar het pretpark

Nederland zet zijn project ‘Testen voor Toegang’ voort. Vandaag mag wie een negatieve coronatest kan voorleggen naar een attractiepark of een sportcentrum.

Kunnen we, ook in tijden van semi-lockdown, enkele evenementen laten plaatsvinden die alleen open zijn voor wie een negatieve coronatest kan voorleggen?

Dat probeert Nederland uit. Vanaf vandaag biedt zo’n negatieve test toegang tot het attractiepark Hellendoorn en het Utrechtse sportcentrum Squash. Eerder openden al attracties als Keukenhof (met de vele bloemen) en het Ouwehands Dierenpark.

Volgend weekend kunnen 5.000 supporters zelfs de Nederlandse voetbalbekerfinale bijwonen. Later volgen nog wedstrijden in de hoogste klasse.

Als deze pilots succesvol zijn en niet leiden tot een toename van het aantal besmettingen, worden in mei zulke toegangstesten op grotere schaal ingezet.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid liet aan de NOS weten dat de gehele organisatie van de testevenementen van april tot eind augustus 185 miljoen euro per maand kost. In totaal zal het project 925 miljoen euro kosten. De overheid betaalt immers de toegangstesten en de bezoekers van de evenementen betalen er niet voor.

Intussen loopt in de Duitse stad Tübingen een vergelijkbaar initiatief. Daar kunnen inwoners naar het theater gaan of naar de winkel als ze een negatieve corona-attest kunnen voorleggen. Het experiment loopt tot 18 april. (Lees: Even testen en u geniet van een glas wijn op een terras)

In ons land wordt niet gedacht aan gelijkaardige acties. Er wordt alleen gedebatteerd of het mogelijk is om bepaalde privileges te geven aan wie al gevaccineerd is. Maar het aantal voorstanders daarvan is erg beperkt. (Lees: Debat over vaccinprivileges is onvermijdelijk)