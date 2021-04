Meer dan honderd mensen beboet in restaurant in Parijs

In Parijs zijn vannacht meer dan 110 mensen beboet die aanwezig waren in een clandestien geopend restaurant. De organisator en de uitbater werden opgepakt

De politie was uitgerukt voor geluidsoverlast, afkomstig uit een restaurant.

De kwestie van clandestiene restaurants leeft momenteel bij de zuiderburen. Een undercoverreportage van M6 over luxueuze diners bracht de kwestie onder de aandacht. Een van de organisatoren zei in de reportage dat hij in de week in twee à drie restaurants gedineerd had, en daarbij ministers tegen het lijf gelopen was.

De man, de bekende kunstverzamelaar Pierre-Jean Chalençon, kwam nadien terug op zijn woorden en zei dat hij een mopje wilde maken. Het gerecht plaatste Chalençon en kok Christophe Leroy vrijdag onder toezicht, maar dat werd opgeheven aan het eind van de dag.

Sinds 30 oktober zijn al bijna 1.000 restaurantgangers beboet in Parijs, zei de minister van Binnenlandse Zaken eerder op de week. Die dag ging de opgelegde sluiting van de horeca, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, in.

