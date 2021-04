Charles Michel ligt wakker van het sofa-incident

‘Ik slaap niet goed meer sinds het sofa-incident. De film blijft constant door mijn hoofd spelen.’ Dat zegt Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, in een interview met enkele kranten waaronder De Tijd.

Het sofa-incident zindert nog na in het hoofd van Charles, Michel, zo zegt hij zelf.

Op bezoek bij de Turkse president kreeg Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen geen stoel aangeboden. Charles Michel nam zelf plaats op de enige stoel naast Recep Tayyip Erdogan, terwijl Von der Leyen op een sofa wat verderop moest gaan zitten. Toen Von der Leyen met een handgebaar aangaf dat er een probleem was en dat ze verbaasd was, bleef Michel zitten en zwijgen.

Aan enkele Europese journalisten vertelde Michel daarover dat hij sindsdien niet goed meer slaapt. Al zeker 150 keer heeft hij de film van de stoelendans in het paleis van Erdogan afgespeeld in zijn hoofd. ‘De beelden zijn schokkend. De opstelling van de stoelen was vernederend en dat is zeer betreurenswaardig.’

Hij herhaalt dat het hem diplomatiek wenselijker leek om niet te reageren. ‘Ik was bang een incident te creëren. We hebben maanden hard gewerkt om een positieve boodschap over te brengen in Turkije. Als ik op een zichtbare manier voor de camera had gereageerd, zou ik die inspanningen en voorbereidingen teniet hebben gedaan.’

Column | De discrete charmes van Charles Michel

Eerder schreef hij al op Facebook: ‘Ik ben bedroefd dat het lijkt of ik ongevoelig ben voor de situatie waarin Ursula terechtkwam.’

‘Ondanks een duidelijke wil om het juiste te doen, heeft de strikte interpretatie van het protocol door de Turkse diensten voor een kleinerende behandeling van de Europese commissievoorzitter gezorgd. De weinige beelden die beschikbaar zijn geven het idee dat ik ongevoelig was voor de situatie. Niets is minder waar. We waren ons bewust van de situatie maar hebben ervoor gekozen om er geen publiek incident van te maken en te focussen op de politieke discussie die Ursula en ik zouden aangaan met onze gastheer.’

Toch is het niet de eerste keer dat er ‘kinderlijke spanningen’ zichtbaar zijn tussen Michel en Von der Leyen. Sinds het begin van hun mandaat beconcurreren beiden mekaar op buitenlands beleid.