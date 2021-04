Horeca zal allicht nog geduld moeten hebben

Het lijkt er sterk op dat cafés en restaurants nog niet kunnen opengaan op 1 mei. Dat zou te vroeg zijn, zeggen experts.

Woensdag komt het Overlegcomité opnieuw samen en de kans is heel groot dat daar beslist wordt om de scholen na de paasvakantie te heropenen.

Maar veel ruimte om verder te versoepelen, bieden de coronacijfers niet, zo zeggen verschillende experten. Daarom is de heropening van cafés en restaurants op 1 mei allesbehalve vanzelfsprekend.

Op Radio 1 stelde Marc Van Ranst vanmorgen: ‘De cijfers dalen niet heel snel, dus moeten we durven zeggen dat het opengaan van cafés en restaurants heel moeilijk is, ja onmogelijk.’

Hij wijst erop dat de heropening van de scholen al een risicofactor is en dat het dus beter is om even te wachten met nieuwe ernstige versoepelingen.

In de krant De Tijd laat coronacommissaris Pedro Facon eenzelfde geluid horen. ‘We kunnen nu beter niet te snel gaan’, zegt hij.

Volgens Facon blijft het de bedoeling leerlingen vanaf 19 april weer fysiek naar school te laten gaan. Alleen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs is er nog discussie of toch niet halftijds online moet worden lesgegeven. De winkels zouden na een paaspauze van een maand op 26 april weer volledig kunnen openen. Kappers en schoonheidssalons mogelijk ook.

Door die opeenvolging van versoepelingen is het volgens Facon moeilijk om op 1 mei ook de cafés en de restaurants te laten heropstarten. ‘Epidemiologisch gesproken moeten we een rustperiode van drie weken inlassen na het doorvoeren van versoepelingen, zodat we de impact ervan kunnen inschatten’, zegt hij.