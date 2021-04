Coronacijfers: hoge druk op intensieve zorg

Er worden dagelijks minder nieuwe patiënten met corona opgenomen in ons land. De druk op de afdelingen intensieve zorg blijft echter hoog.

925 patiënten verblijven momenteel op een afdeling intensieve zorg, zowat 14 procent meer dan een dag eerder. Ook meer patiënten hebben beademing nodig. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Sciensano.

Mogelijk overschrijden we midden volgende week de drempel van 1.000 bezette Covid-bedden.

Van 3 tot 9 april werden er dagelijks gemiddeld 250 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling met 9 procent tegenover de week voordien. Op vrijdag 9 april werden er 275 nieuwe patiënten opgenomen. Er mochten ook 267 patiënten het ziekenhuis verlaten. Er lagen vrijdag in totaal nog 3.116 mensen in het ziekenhuis.

Tijdens de week van 31 maart tot en met 6 april overleden dagelijks gemiddeld 41 mensen. Een stijging van 47 procent vergeleken met de week voordien. Er overleden al 23.390 mensen aan corona in ons land sinds het begin van de pandemie.

Het aantal besmettingen daalt, maar dat heeft ook met de paasvakantie te maken omdat in de vakantie minder wordt getest. De positiviteitsratio (het aantal positieve testen op het totale aantal testen) bedraagt nu 8,2 procent. Van alle mensen die getest werden, bleek dus 8 procent het virus te dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vindt een ratio boven 5 zorgwekkend.

Het reproductiecijfer dat aangeeft hoeveel mensen besmet geraken door één besmet persoon zit op 0,96.

In totaal raakten nu 917.917 mensen besmet met het coronavirus in ons land.

Woensdag komt het Overlegcomité weer samen om eventuele versoepelingen te bespreken. De scholen zullen zo goed als zeker weer opengaan (al blijven sommige kiezen voor gedeeltelijk afstandsonderwijs).