Regen, regen en regen

Vandaag is het betrokken en regenachtig. Vooral na de middag en tijdens de avond valt er op de meeste plaatsen vrij veel regen.

De maxima liggen vandaag tussen 7 graden aan zee en in de Hoge Ardennen en 12 graden in Belgisch Lotharingen. De wind wordt op de meeste plaatsen matig uit noordoostelijke richtingen. Aan zee is de noordoostenwind eerder vrij krachtig.

Vanavond en vannacht blijft het betrokken met regen.

Zondag is het eerst nog overal zwaarbewolkt met lichte neerslag, eventueel met een paar vlokken smeltende sneeuw in Vlaanderen. In de namiddag en avond wordt het geleidelijk droger vanaf het noordwesten met opklaringen.

Maandagochtend kan het op vele plaatsen lichtjes vriezen. Overdag wordt het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. In de Ardennen zijn dit winterse buien. Aan zee blijft het droog en is er meer zon. Het blijft vrij fris met maxima tussen 3 en 8 graden.

Vanaf dinsdag moet het droger weer worden.