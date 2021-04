Evacuaties op Saint Vincent wegens dreigende vulkaanuitbarsting

Een deel van het Caraïbische eiland Saint Vincent moet worden geëvacueerd omdat een vulkaan dreigt uit te barsten. Alle bewoners van de ‘rode zone’ rond de vulkaan La Soufrière, in het noorden van het eiland, hebben het bevel gekregen om zich in veiligheid te brengen. Dat heeft de eerste minister van de eilandstaat Saint Vincent en de Grenadines, Ralph Gonsalves, donderdag (lokale tijd) meegedeeld.

Volgens het seismologisch onderzoekscentrum UWI, dat gevestigd is in Trinidad, zijn bij de vulkaan ondergrondse bevingen waargenomen, die aantonen dat magma zich naar het aardoppervlak aan het verplaatsen is. Er wordt bovendien as en damp uitgestoten. Een mogelijk explosieve uitbarsting zou zich snel kunnen voordoen, zo vermeldt het rapport.

Het nationale rampenbestrijdingsagentschap Nemo waarschuwt op Twitter voor een aanzienlijke kans op een ramp. Er wordt een cruiseschip ingezet om mensen in veiligheid te brengen.

La Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent. In het jaar 1902 kostte een uitbarsting aan zowat 1.500 mensen het leven.